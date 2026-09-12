Država daje milion dinara: Nova pravila za kupovinu seoske kuće

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o Programu dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom za 2026. godinu. Za realizaciju ovog programa u budžetu je predviđeno ukupno 750 miliona dinara, od čega je direktno za dodelu bespovratnih sredstava opredeljeno 525 miliona dinara.

Bespovratna sredstva namenjena su punoletnim državljanima Srbije mlađim od 45 godina koji konkurišu kao pojedinci, samohrani roditelji, bračni ili vanbračni partneri. Standardni maksimalni iznos koji država dodeljuje po jednoj kući iznosi do 1.500.000 dinara.

Nove pogodnosti za majke novorođenčadi

Najznačajnija novina odnosi se na majke koje su rodile dete u periodu od godinu dana pre podnošenja prijave.

Za majke novorođene dece važe sledeća posebna pravila:

Maksimalna procenjena vrednost kuće sa okućnicom može iznositi do 2.500.000 dinara.

Kombinovano finansiranje: Ministarstvo za brigu o selu obezbeđuje do 1.500.000 dinara, dok Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju učestvuje sa dodatnih do 1.000.000 dinara.

Pravo oca: U slučaju smrti majke, ovo pravo izuzetno može ostvariti otac deteta.

Način prijave: Prijava se podnosi istovremeno i Ministarstvu za brigu o selu i Ministarstvu za brigu o porodici.

Upis u katastar i potrebni obrasci za dokumentaciju

Prilikom kupovine nekretnine na osnovu ovog programa, tačno se definišu vlasnički udeli u katastru.

Dok se za ostale parove kuća knjiži u srazmeri od po 1/2 suvlasništva, majka novorođenog deteta upisuje se kao vlasnik 3/5 kuće, dok njen supružnik ili partner dobija 2/5 suvlasničkog udela.

Pored standardnih ličnih dokumenata i dokaza o bračnoj ili vanbračnoj заједници, majke novorođene dece dostavljaju i izvode iz matičnih knjiga za svu decu, potvrdu organa starateljstva, kao i rešenje Ministarstva za brigu o porodici.

Nakon odobrenja, lokalna samouprava je dužna da u roku od sedam dana od uplate novca zaključi ugovor i prebaci sredstva prodavcu.

(Blic)