Na Pešteru održana vojna vežba „Pobednik 2026“: Prvi put viđeni robotizovani psi

Na vojnoj vežbi sa bojevim gađanjima „Pobednik 2026“, koja je održana na privremenom vojnom poligonu Pešter, predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije. Premijerno su prikazani robotizovani psi i dva savremena višecevna lansera raketa „vampir“ i „puls“. Hoćemo da sami čuvamo i štitimo i svoje nebo i svoju zemlju, poručio je predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle vežbe „Pobednik 2026“ da je ponosan na oficire, podoficire i vojnike koji su učestvovali u njenom izvođenju, ističući da je bila izuzetno složena i da je održana u teškim vremenskim uslovima, piše RTS.

„Bila je izuzetno komplikovana u ne lakim meteo-uslovima, sa pojačanim vetrom. To govorim i zbog padobranaca i zbog naleta naših aviona, helikoptera, zbog pogodaka u mete i ciljeve koje nije bilo jednostavno pogoditi“, rekao je Vučić.

Naveo je da je u pripremu i izvođenje vežbe uloženo mnogo rada, truda i energije, kao i mnogo novca, i dodao da se aktivnosti nastavljaju.

„Ponosan sam na njihov trud, naporan i težak rad. Oni ovu vežbu nastavljaju i oni će nastaviti marševske vežbe. Mnogo rada, mnogo truda, mnogo energije je u ovo što su ljudi mogli da vide uloženo“, istakao je predsednik.

Vučić je posebno ukazao na upotrebu robotizovanih i besposadnih sistema, navodeći da je prvi put prikazan napad bez neposrednog učešća ljudi.

„Danas ste mogli da vidite po prvi put napad robotizovanih, besposadnih i bespilotnih letelica, dakle bez ijednog čoveka, napad na čitavo naselje, kako izgleda“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, pored „malog miloša“, prikazani su i robotizovani psi, na koje su postavljeni različiti sistemi naoružanja.

Istakao je da je tokom vežbe upotrebljeno osam različitih vrsta dronova, kao i da su neki od njih tokom aktivnosti oboreni.

„Takođe ste mogli da vidite osam, ako se ja ne varam, različitih vrsta dronova koje smo upotrebljavali danas. Nažalost, neke smo morali da srušimo. Moraju vojnici da vežbaju, ali je i to pokazalo koliko i kojom brzinom napredujemo“, rekao je predsednik.

Vučić je poručio da je cilj jačanja Vojske Srbije očuvanje mira i stabilnosti.

„Jasno je svakome da mi nikada ne želimo da ugrozimo. Hoćemo mir i stabilnost. Hoćemo da sami čuvamo i štitimo i svoje nebo i svoju zemlju“, poručio je Vučić.

Zahvalio je načelniku Generalštaba Vojske Srbije Milanu Mojsiloviću na dosadašnjem radu i ocenio da je Vojska Srbije pod njegovim rukovodstvom ostvarila veliki napredak.

Predsednik je na kraju vežbu i angažovanje njenih učesnika ocenio ocenom „vrlo dobro“.

„Vežbu i ukupan napor i trud svih oficira, podoficira i vojnika ocenjujem sa vrlo dobro“, zaključio je Vučić.

General Mojsilović o vežbi

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović poručuje da sa ponosom možemo da posmatramo izgradnju operativne sposobnosti Vojske Srbije.

„Ono što je danas prikazano, pored novina u korišćenju i upotrebi novih sredstava ratne tehnike, jeste i element koji se odnosi na sposobnost koju definitivno ne možemo da dobijemo, jer za to je neophodno vreme, potrebna je obuka i potrebni su, uslovno rečeno, efektivni rezultati upotrebe navedenih sredstava“, rekao je Mojsilović.

„Mislim da Republika Srbija sa ponosom može da posmatra izgradnju operativnih sposobnosti Vojske Srbije, s obzirom da je ona definitivno snaga koja garantuje bezbednost i mir ne samo u Republici Srbiji, nego i na Balkanu“, poručio je Mojsilović.

Izrazio je zahvalnost pripadnicima Vojske na onome što su prikazali i pohvalio sve jedinice koje su učestvovale u ovoj vežbi.

Cilj vežbe

Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, kojim je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.

Vežba se izvodi na specifičnom reljefu, geografskom području, što je prilika da jedinice Vojske Srbije u realnim borbenim uslovima pokažu svoje sposobnosti. Biće prikazana ubojna sredstva u okviru široke palete najsavremenijeg, modernizovanog i novouvedenog naoružanja.

(RTS/Ministarstvo odbrane)