Kovačica: Pokloni za nastavu na slovačkom!

Remove term: Učenicima petog razreda Osnovne škole „Mlada pokolenja“ u Kovačici svečano su uručeni simbolični pokloni u vidu kompletnog školskog pribora. Učenicima petog razreda Osnovne škole „Mlada pokolenja“ u Kovačici svečano su uručeni simbolični pokloni u vidu kompletnog školskog pribora.

Učenicima petog razreda Osnovne škole „Mlada pokolenja“ u Kovačici svečano su uručeni simbolični pokloni u vidu kompletnog školskog pribora, prenosi RTV Kovačica.

Pakete su, u ime Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, uručili predsednica saveta Dušanka Petrak i član saveta i zamenik predsednika opštine Kovačica Miroslav Tomaš. Istovetna akcija realizovana je i u Osnovnoj školi „Maršal Tito“ u Padini, a njome su obuhvaćeni svi đaci koji nastavu pohađaju na slovačkom jeziku.

Ova akcija, usmerena na podršku upisu i opstanku odeljenja na slovačkom jeziku, realizovana je zahvaljujući sredstvima Kancelarije za Slovake u dijaspori. Đaci su na poklon dobili pune pernice, tempere, šestare i sveske, odnosno sve ono što im je neophodno za uspešno praćenje nastave u petom razredu.

Paketi se sukcesivno dele u ukupno 17 škola u Vojvodini za 248 učenika petog razreda. Nakon Aradca, Padine, Kovačice, Bačkog Petrovca i Gložana, podela se naredne sedmice nastavlja u Kulpinu, Kisaču i Pivnicama.

Nacionalni savet sprovodi dugoročnu strategiju motivacije koja obuhvata sve nivoe obrazovanja. Pored osnovaca, obezbeđena je i finansijska pomoć za učenike koji upisuju srednju školu na slovačkom jeziku.

„Svi prvaci dobiće jednokratnu pomoć. Već imamo 94 učenika koja su upisala prvi razred srednje škole na slovačkom jeziku, dok će učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda, ukoliko ispunjavaju uslove i imaju dobar uspeh, dobiti stipendije u vidu dve jednokratne pomoći – u prvom i drugom polugodištu“, navode u Nacionalnom savetu.

Takođe, finansira se i angažovanje vaspitača i profesora koji u predškolskim ustanovama i srednjim školama predaju slovački jezik sa elementima nacionalne kulture [1:58]. Finansijska podrška obezbeđena je i za studente slovakistike, sa ciljem da se pripadnicima ove zajednice omogući obrazovanje na maternjem jeziku, što je ključno za očuvanje kulturnog identiteta, tradicije i daljeg razvoja slovačke nacionalne manjine u Srbiji.

(Pančevac/RTVKovačica)