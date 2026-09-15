Veliki uspeh pančevačkih streličara: Četiri medalje iz Budimpešte

PANČEVO – Takmičari Streličarskog kluba „Pančevo“ ostvarili su istorijski uspeh na završnici ovogodišnjeg Central European Cup-a (CEC 2026) u Budimpešti, osvojivši čak četiri medalje u konačnom poretku ovog prestižnog regionalnog takmičenja. Ovogodišnji kup okupio je više od 400 streličara iz 14 država kroz šest etapa, a Pančevci su nastupili na četiri – u Srbiji, Hrvatskoj, Slovačkoj i na velikom finalu u Mađarskoj.

U izuzetno jakoj međunarodnoj konkurenciji, Pančevci su se okitili jednim srebrom i tri bronze u generalnom plasmanu. Srebrnu medalju osvojio je Matvej Jevtić u kategoriji Compound U18 Men. Treća mesta i bronzana odličja pripala su Dragiši Jevtiću (Recurve Men), Katarini Božin (Compound U18 Women) i Dušanu Grbiću (Compound 50+ Men).

Tokom čitave sezone članovi SK „Pančevo“ beležili su vrhunske rezultate i na pojedinačnim etapama, gde se posebno izdvajaju zlatne medalje Dragiše i Matveja Jevtića u Slovačkoj, kao i Matvejevo zlato na domaćem terenu u Srbiji. Pored osvajača pehara u konačnom plasmanu, medalje za pančevački klub na pojedinačnim CEC etapama tokom godine donosili su i Dragan Svilanović i Branko Milojević, čime je ovaj klub potvrdio da se nalazi u samom vrhu regionalnog streličarstva.

(Pančevac/S.L)