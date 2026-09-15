Vučić uručio odlikovanja: Danas smo se okupili da proslavimo naše uskrsnuće i našu slobodu

Srbija i Republika Srpska danas su zvanično obeležile Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u znak sećanja na 15. septembar 1918. godine, kada je srpska vojska sa saveznicima probila Solunski front u Prvom svetskom ratu.

Centralni deo današnjeg programa u Beogradu bio je zakazan za 12.00 sati u Palati Srbija, gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanoj ceremoniji uručio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Uoči centralnog dana, sinoć je u Sportskoj dvorani “Borik” u Banjaluci održana svečana akademija u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Manifestaciji su prisustvovali patrijarh srpski Porfirije, zvanice iz političkog i javnog života Srbije i Srpske, kao i nekoliko hiljada građana.

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Praznik se tradicionalno obeležava isticanjem nacionalnih zastava na domovima i institucijama širom Srbije i Republike Srpske, a ove godine svečanosti su organizovane i u dijaspori, uključujući Čikago i Štutgart.

Uoči centralnog dana, sinoć je u Sportskoj dvorani “Borik” u Banjaluci održana svečana akademija u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Manifestaciji su prisustvovali patrijarh srpski Porfirije, zvanice iz političkog i javnog života Srbije i Srpske, kao i nekoliko hiljada građana.

Praznik se tradicionalno obeležava isticanjem nacionalnih zastava na domovima i institucijama širom Srbije i Republike Srpske, a ove godine svečanosti su organizovane i u dijaspori, uključujući Čikago i Štutgart.

Obraćanje predsednika Vučića: Danas smo se okupili da proslavimo naše uskrsnuće i našu slobodu

– Dragi prijatelji, u dnevniku Arčibalda Rajsa stoji zapisano da su na Solunskom frontu septembra 1918. neprijateljske linije pale pred naletom onih koji su nosili slobodu u srcu. Slobodan Jovanović o ovom događaju piše: “Ova ofanziva nije bila samo vojni manevar, već vaskrs jedne države iz pepela stradanja. ”

– Danas smo se okupili da proslavimo naše uskrsnuće i našu slobodu, poručio je predsednik dodavši da danas nije običan dan.

Za govornicom je rekao i da je ovo poslednji put da kao predsednik Republike uručuje odlikovanja na ovaj dan.

– Dragi prijatelji, mi smo se danas, pre svega, okupili da proslavimo upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Okupili smo se, sabrali smo se, da naše slavne pretke opet pomenemo i da im kažemo da njihova žrtva nije bila uzaludna.

– Ma gde trenutno živeli, u Beogradu ili Banjaluci, u Novom Sadu ili Trebinju, u Nišu ili Bijeljini, u Parizu ili Njujorku, u otadžbini ili rasuti širom sveta, pod nebom koje nije srpsko, a srce im kuca u našem ritmu, ono kuca srpski. Ovaj dan nije običan dan, i nije samo broj u kalendaru. Ovo je dan kada se zaustavljamo, skidamo kape, gledamo u nebo iznad sebe i pitamo se: odakle smo došli, kroz šta smo prošli, i zašto i kako smo, uprkos svemu, još uvek tu, i još uvek, svoj na svome, i dalje jedan narod.

– Danas je dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Želeo bih, pre nego što nastavim svoje obraćanje, da se zahvalim rukovodstvu Republike Srpske i predsedniku Dodiku što obeležavamo ovaj dan.

– Da se zahvalim na tome, ovo mi je poslednji put da kao predsednik Republike držim ovakav govor na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ali sam zahvalan što smo u prethodnim godinama ispunili nešto što je obećano. Između Srbije i Srpske nije bilo nikakvih trzavica, čak i kada nismo isto mislili, ni kada to niste mogli ni da čujete, ni da vidite, pa čak ni da osetite. Uvek smo morali da budemo jedni za druge tu, i jedni uz druge kada je bilo najteže. Nemojte da vas podsećam da to nije uvek bilo tako, i nije bilo lako. Nekada smo imali blokade na Drini, nekada su pljuštale optužbe jednih na račun drugih, drugih na račun prvih, a srpski narod je samo gubio. Onako kako smo se dogovorili prvog dana, tako smo tu reč održali do današnjeg dana. I to je nešto što verujem da će učiniti i oni koji dolaze posle, rekao je predsednik.

Obraćanje predsednika Vučića: Danas smo se okupili da proslavimo naše uskrsnuće i našu slobodu View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

– Dragi prijatelji, u dnevniku Arčibalda Rajsa stoji zapisano da su na Solunskom frontu septembra 1918. neprijateljske linije pale pred naletom onih koji su nosili slobodu u srcu. Slobodan Jovanović o ovom događaju piše: “Ova ofanziva nije bila samo vojni manevar, već vaskrs jedne države iz pepela stradanja. ”

– Danas smo se okupili da proslavimo naše uskrsnuće i našu slobodu, poručio je predsednik dodavši da danas nije običan dan.

Za govornicom je rekao i da je ovo poslednji put da kao predsednik Republike uručuje odlikovanja na ovaj dan.

– Dragi prijatelji, mi smo se danas, pre svega, okupili da proslavimo upravo naše uskrsnuće i našu slobodu. Okupili smo se, sabrali smo se, da naše slavne pretke opet pomenemo i da im kažemo da njihova žrtva nije bila uzaludna.

– Ma gde trenutno živeli, u Beogradu ili Banjaluci, u Novom Sadu ili Trebinju, u Nišu ili Bijeljini, u Parizu ili Njujorku, u otadžbini ili rasuti širom sveta, pod nebom koje nije srpsko, a srce im kuca u našem ritmu, ono kuca srpski. Ovaj dan nije običan dan, i nije samo broj u kalendaru. Ovo je dan kada se zaustavljamo, skidamo kape, gledamo u nebo iznad sebe i pitamo se: odakle smo došli, kroz šta smo prošli, i zašto i kako smo, uprkos svemu, još uvek tu, i još uvek, svoj na svome, i dalje jedan narod.