Književnica Grozdana Crepajac u Kačarevu: Dve knjige, jedno književno veče

Ljubitelji književnosti u Kačarevu imaće priliku da u četvrtak, 17. septembra, od 19 sati u Velikoj sali Doma omladine Kačarevo upoznaju stvaralaštvo književnice Grozdane Crepajac, koja će predstaviti svoje dve prozne knjige – „U božjoj bašti“ i „Razumem da me ne razumeš“.

Razgovor sa autorkom vodiće Svetlana Petrović, a ulaz je slobodan.

Grozdana Crepajac rođena je 1971. godine u Banatskom Karlovcu.

Bavi se različitim književnim formama – piše poeziju, haiku, romane i priče.

Njeni radovi zastupljeni su u brojnim antologijama, almanasima i zbornicima.

Za svoje književno stvaralaštvo dobila je više nagrada za poeziju i prozu, među kojima posebno izdvaja Zlatnu plaketu za doprinos unapređenju rada i ugleda Udruženja književnika Srbije.

Grozdana Crepajac je članica Udruženja književnika Srbije, a njena dela prevođena su na rumunski, engleski, francuski i ruski jezik.

(Pančevac/J. Filipović)

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