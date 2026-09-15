Književnica Grozdana Crepajac u Kačarevu: Dve knjige, jedno književno veče
Ljubitelji književnosti u Kačarevu imaće priliku da u četvrtak, 17. septembra, od 19 sati u Velikoj sali Doma omladine Kačarevo upoznaju stvaralaštvo književnice Grozdane Crepajac, koja će predstaviti svoje dve prozne knjige – „U božjoj bašti“ i „Razumem da me ne razumeš“.
Razgovor sa autorkom vodiće Svetlana Petrović, a ulaz je slobodan.
Grozdana Crepajac rođena je 1971. godine u Banatskom Karlovcu.
Bavi se različitim književnim formama – piše poeziju, haiku, romane i priče.
Njeni radovi zastupljeni su u brojnim antologijama, almanasima i zbornicima.
Za svoje književno stvaralaštvo dobila je više nagrada za poeziju i prozu, među kojima posebno izdvaja Zlatnu plaketu za doprinos unapređenju rada i ugleda Udruženja književnika Srbije.
Grozdana Crepajac je članica Udruženja književnika Srbije, a njena dela prevođena su na rumunski, engleski, francuski i ruski jezik.
(Pančevac/J. Filipović)
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