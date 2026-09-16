Otvorena Grafima 2026: Beogradski sajam u znaku kreativne industrije

BEOGRAD – Na Beogradskom sajmu u hali 3 danas je svečano otvoren 46. Međunarodni sajam grafičke, papirne i kreativne industrije – Grafima 2026, koji će trajati do subote, 19. septembra. Ovogodišnja manifestacija okuplja 55 izlagača, među kojima su vodeće domaće i inostrane kompanije, dizajneri i stručnjaci iz oblasti vizuelnih komunikacija. Domaćin ovogodišnjeg izdanja je kompanija Konica Minolta, koja predstavlja najnovija inkjet rešenja i inovacije u digitalnoj štampi.

Paralelno sa Grafimom, posetioci mogu da obiđu još dve komplementarne manifestacije: 5. PAK AM (Sajam pakovanja i ambalaže) i tradicionalni Biro-Expo (Sajam kancelarijskog materijala i biro opreme).

Na jednom mestu uspešno su povezane industrije koje zajedno oblikuju savremenu proizvodnju, pakovanje i logističku infrastrukturu. Posetioci imaju priliku da vide napredne mašine, najsavremeniji softverski i dizajnerski hardver, kao i tehnologije poput Xerox fluo-pink digitalne štampe i lasera za sečenje.

Sajam je otvoren svakog dana od 10 do 18 časova, izuzev subote kada kapije zatvara u 17 sati. Cena pojedinačne ulaznice iznosi 800 RSD, dok je za grupne posete obezbeđen popust. Pored izložbenog dela, tradicionalno će biti dodeljene nagrade za najinovativnije projekte, uz bogat prateći program stručnih radionica i panel-diskusija.

(Pančevac/S.L/Foto: Milan Šupica)