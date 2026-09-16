Pločica: Održane 17. Zaboravljene igre i veštine za pamćenje
PLOČICA – Mesna zajednica Pločica, u saradnji sa lokalnom samoupravom, Turističkom organizacijom opštine Kovin i Sportskim savezom opštine Kovin, organizovala je u dvorištu OŠ „Đura Filipović“ tradicionalnu, 17. po redu manifestaciju „Zaboravljene igre i veštine“.
Ovaj događaj još jednom je potvrdio svoj značaj u očuvanju kulturne baštine i uspešnom prenošenju starih seoskih običaja na mlađe naraštaje.
Zvrcanje sličica na banak
Gađanje praćkom
Bacanje novčića na crtu
Kobasičari
Tapke
Slika-belo
Pravljenje bunara od šapurina
Krunjenje kukuruza ručno
Gađanje klikerom u rošu
Teranje točka
Pored izraženog takmičarskog duha, dvorištem školske zgrade u Pločici tokom celog dana vladali su druženje, graja i fer-plej. Najuspešnijim takmičarima u svim disciplinama na kraju programa uručena su prigodna priznanja i nagrade.
(Pančevac)