Gradonačelnica Vršca u Malom Žamu: Rešavamo ono što je ljudima važno

VRŠAC – Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović posetila je Mali Žam, gde je u direktnom razgovoru sa meštanima sagledala probleme i potrebe ovog sela, kao i mogućnosti za brzo unapređenje uslova života. Posetu je započela obilaskom lokalnog igrališta i sportskog terena, fokusirajući se na uređenje prostora i sadržaje namenjene deci i mladima.

– Razumem zašto je meštanima važno da se takvi problemi reše. Za nas to nisu male stvari. Sve što možemo da uradimo da život u selu bude bolji i kvalitetniji, želimo da uradimo – poručila je gradonačelnica Dragana Mitrović.

Prilikom obilaska seoske ambulante najavljeni su radovi na njenom uređenju, kao i napori da se obezbedi češći dolazak lekara. Mitrović je naglasila važnost kontinuiteta u lečenju, istakavši da veliki broj vršačkih lekara govori rumunski jezik, što je meštanima od posebnog značaja.

Na sastanku u sali Mesne zajednice otvorena su pitanja putne infrastrukture, uređenja javnih površina, objekata MZ, kao i kapitalni projekat priključenja Malog Žama na vršački gradski vodovod. Tema su bile i poprečne ulice, a gradonačelnica je najavila dolazak stručnih službi i preduzeća „Srem put“ na teren kako bi se utvrdile realne mogućnosti za hitne intervencije. Posebno mesto u razgovorima zauzeo je put prema Velikom Središtu, ključan za lokalno stanovništvo, ali i za turiste iz Rumunije koji obilaze Guduricu i Malo Središte.

– Put ka Velikom Središtu je veoma važan i insistiraćemo kod „Puteva Srbije“ da se njegovo završavanje realizuje u što kraćem roku. To je put koji povezuje više naših sela i ima veliki značaj i za njihov razvoj i za turizam. Drago mi je što dolaze mladi ljudi, što se vraćaju i što se doseljavaju u Mali Žam. To je najbolji pokazatelj da ovo selo ima budućnost i da zajedno treba da radimo na tome da život ovde bude još kvalitetniji – zaključila je gradonačelnica Dragana Mitrović.

(Pančevac/Grad Vršac)

