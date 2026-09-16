POLEN U PANČEVU: Izuzetno mnogo ambrozije

Nakon kvara uređaja za merenje koncentracija polena u Pančevu stigli su rezultati koji potvrđuju da je u gradu prisutna izuzetno visoka koncentracija polena ambrozije, pošto su to ljudi koji su alergični na ovaj korov već osetili na osnovu vrlo jakih simptoma u toku prethodnih nekoliko sedmica.

Zavod za javno zdravlje Pančevo izveštava takođe da je za ovu sedmicu prongnozirano opadanje koncentracije polena lipe, dok bi ostale vrste polena, koje se mere u Pančevu, trebalo da budu u stagnaciji.

Osobe koje su osetljive na polen ambrozije treba da ograniče boravak i aktivnosti na otvorenom i da redovno primenjuju preventivne mere, savetuje doktorka Snežana Đurić iz pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.

(Pančevac)

Polen u Pančevu: Ambrozija otišla u crveno