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POLEN U PANČEVU: Izuzetno mnogo ambrozije

I merenja potvrđuju osećaj alergičara da u vazduhu ima izuzetno mnogo polena ambrozije

13:00

16.09.2026

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Foto: Pančevac

Nakon kvara uređaja za merenje koncentracija polena u Pančevu stigli su rezultati koji potvrđuju da je u gradu prisutna izuzetno visoka koncentracija polena ambrozije, pošto su to ljudi koji su alergični na ovaj korov već osetili na osnovu vrlo jakih simptoma u toku prethodnih nekoliko sedmica.

Zavod za javno zdravlje Pančevo izveštava takođe da je za ovu sedmicu prongnozirano opadanje koncentracije polena lipe, dok bi ostale vrste polena, koje se mere u Pančevu, trebalo da budu u stagnaciji.

Osobe koje su osetljive na polen ambrozije treba da ograniče boravak i aktivnosti na otvorenom i da redovno primenjuju preventivne mere, savetuje doktorka Snežana Đurić iz pančevačkog Zavoda za javno zdravlje.

(Pančevac)

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Tagovi

Ambrozija polen Zavod za javno zdravlje Pančevo

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