Hašim Tači prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora u Hagu

HAG / BEOGRAD – Bivši predsednik Kosova Hašim Tači proglašen je krivim za ratne zločine i osuđen na 25 godina zatvora od strane Specijalizovanih veća u Hagu.

Sudsko veće je danas donelo prvostepenu presudu kojom je utvrdilo da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići krivično odgovorni za ratne zločine koji uključuju ubistvo, mučenje, okrutno postupanje i nezakonito pritvaranje.

Prema rečima predsedavajućeg sudije Čarlsa Smita, počinjeni zločini nad Srbima, Romima i Albancima u više od 40 pritvora OVK bili su teški i široko rasprostranjeni, a obuhvatili su 14 opština na Kosovu i dva okruga na severu Albanije. Svi osuđeni su u vreme obuhvaćeno optužnicom bili vodeći članovi Glavnog štaba OVK, a od početka 1999. godine i samoproglašene Privremene vlade Kosova.

– Sudsko veće je utvrdilo da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići krivično odgovorni za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, okrutnog postupanja, mučenja i protivpravnog ubistva – navodi se u odluci suda.

Suđenje u ovom procesu počelo je 3. aprila 2023. godine. Na kraju sudskog postupka, u februaru ove godine, tužioci su tražili kazne od po 45 godina zatvora za sve optužene, dok je odbrana insistirala na oslobađajućim presudama tvrdeći da krivica nije dokazana. Ova presuda je prvostepena i na nju postoji pravo žalbe.

(Pančevac)