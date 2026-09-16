Poginulo 70 pešaka u prvih osam meseci: Kreće akcija Roadpol

U okviru organizacije Roadpol – evropske mreže saobraćajnih policija, širom evrope počinje projekat „Roadpol dani bezbednosti“, koji ima za zadatak unapređenje bezbednosti pešaka.

Akcija će trajati do 22. septembra.

U Republici Srbiji pešaci predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju, imajući u vidu da je svako četvrto poginulo lice u saobraćajnim nezgodama pešak, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na svojoj Instagram stranici.

U prvih osam meseci ove godine:

70 pešaka je izgubilo život

1.500 pešaka je povređeno

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, svaki treći pešak prelazi kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza, a svaki peti dok je za pešake uključeno crveno svetlo.

„Tokom trajanja projekta, pripadnici saobraćajne policije sprovodiće preventivne aktivnosti, ali i pojačanu kontrolu saobraćaja, sa posebnim akcentom na prekršaje vozača motornih vozila kojima se ugrožava bezbednost pešaka, kao i na prekršaje koje čine sami pešaci“, navodi MUP.

Podsećaju da je bezbednost u saobraćaju zajednička odgovornost.

Vozači – poštujte pešake, naročito na pešačkim prelazima.

Pešaci – prelazite kolovoz na propisan način i poštujte svetlosnu signalizaciju.

(Blic/Dnevnik)