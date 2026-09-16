Tri boda ostaju u Padini: Dolina ubedljiva na debiju novog trenera

PADINA – Fudbaleri Doline iz Padine ostvarili su ubedljivu pobedu na domaćem terenu nad ekipom Dolova rezultatom 3:0, u okviru 4. kola Prve južnobanatske područna fudbalske lige. Pod vođstvom novog šefa stručnog štaba Igora Vakareska, domaći tim je pred svojim vernim navijačima odigrao siguran i energičan meč, obezbedivši sva tri boda.

Dolina je od samog starta nametnula svoj ritam sa tečnim akcijama i dobrim pasovima. Terenska inicijativa i konstantan pritisak na odbranu gostiju krunisani su u 41. minutu utakmice, kada je mrežu Dolova zatresao A. Marinković za prednost od 1:0 pre odlaska na odmor.

U drugom poluvremenu domaći sastav je zaigrao smirenije i taktički zrelije. Gosti iz Dolova su pokušavali da pronađu pukotinu u odbrani Padine i stignu do izjednačenja, ali je defanzivna linija domaćina ostala čvrsta i maksimalno koncentrisana.

Pitanje pobednika rešeno je u samoj završnici susreta kada je u 88. minutu kapiten M. Kelečević pokazao pribranost i povisio na 2:0. Konačan rezultat od velikih 3:0 postavio je M. Bančov u sudijskoj nadoknadi, tačnije u 93. minutu, čime je stavljena tačka na odličnu fudbalsku predstavu. Iz uprave FK Dolina uputili su reči zahvalnosti gostima na fer i korektnoj borbi, kao i navijačima koji su ponovo bili dvanaesti igrač ekipe sa tribina.

(Pančevac/S.L)