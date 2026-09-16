Uskoro novi sistem javnog prevoza u Vršcu

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović održala je danas prvi radni sastanak sa predstavnicima privatnog partnera na implementaciji projekta javno-privatnog partnerstva u oblasti gradskog i prigradskog prevoza.

Sastanku su prisustvovali predstavnici menadžmenta kompanije „Pantransport“, privatnog partnera i nosioca koncesionara, kao i odgovorni predstavnici Gradske uprave koji su učestvovali u pripremi i realizaciji ovog značajnog projekta za Grad Vršac i njegove građane.

Nakon sprovedenog postupka izbora privatnog partnera, projekat sada ulazi u završnu fazu priprema za početak realizacije. Na današnjem sastanku precizirani su konkretni koraci koje Grad i privatni partner treba da sprovedu u narednim nedeljama kako bi novi sistem javnog prevoza počeo i zvanično da funkcioniše.

U narednim danima biće zakazana sednica Skupštine grada Vršca, na kojoj će se pred odbornicima naći odluke neophodne za funkcionisanje novog sistema. One se, između ostalog, odnose na cenovnik karata, utvrđivanje kategorija korisnika sa pravom na besplatan i subvencionisani prevoz, kao i mrežu i lokacije 138 autobuskih stajališta.

Paralelno sa tim, slede završne administrativne i tehničke procedure, potpisivanje ugovora sa privatnim partnerom i overa konačnog reda vožnje, kao i formiranje radne grupe Gradskog veća za kontrolu realizacije ugovornih obaveza.

Posebna pažnja posvećena je pripremi sistema elektronskih legitimacija. Do početka realizacije ugovora, Grad će penzionerima i drugim korisnicima koji ostvaruju pravo na besplatan ili subvencionisani prevoz izdavati odgovarajuće potvrde, na osnovu kojih će privatni partner pravovremeno izraditi legitimacije za elektronsku kontrolu karata. Postojeće školske legitimacije važiće do isteka njihove važnosti, dok će novim učenicima biti izdavane potvrde koje će koristiti do dobijanja novih legitimacija.

Prvi radni sastanak označio je tako početak neposredne implementacije jednog od najznačajnijih komunalnih projekata u Vršcu, a aktivnosti Grada i javnog partnera u narednim nedeljama biće usmerene na to da svi organizacioni, tehnički i administrativni uslovi budu ispunjeni za početak novog gradskog i prigradskog prevoza.

(Grad Vršac)