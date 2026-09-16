„Glogonjski kotlić“ prikupio 350.000 dinara za lečenje Ognjena

„Glogonjski kotlić 2026“ je kao revijalno takmičenje u kuvanju pasulja okupilo 33 ekipe, a ceo događaj imao je humanitarni karakter – za lečenje sedmogodišnjeg Ognjena Petruševskog prikupljeno je 350.000 dinara.

Miris pasulja širio se Glogonjem u nedelju, 13. septembra, dok su se oko kotlića okupljale ekipe, prijatelji i posetioci.

Plato ispred Crkve Svetih Petra i Pavla bio je mesto na kojem se kuvalo, družilo, navijalo i degustiralo, ali ovogodišnji „Glogonjski kotlić“ imao je i mnogo važniju dimenziju.

Manifestacija je bila humanitarnog karaktera, a novac prikupljen tokom događaja bio je namenjen lečenju sedmogodišnjeg Ognjena Petruševskog.

U Glogonju se okupilo 33 ekipe iz Kovina, Bavaništa, Jabuke, Sefkerina, Preliva, Opova, Čente i domaćeg Glogonja.

Na kraju je prvo mesto u kuvanju pasulja pripalo ekipi „Ivan i drugari“ iz Glogonja, odakle je bila i drugoplasirana ekipa „Gagi i drugari“, a treće mesto osvojila je ekipa „Pišta Preliv“ iz Preliva.

Ovogodišnje ocenjivanje imalo je i jednu zanimljivu posebnost.

Članovi žirija bili su kapiteni svih takmičarskih ekipa, ali prilikom ocenjivanja niko nije znao koji uzorak pripada kojoj ekipi.

Tako je, makar u tom delu takmičenja, bilo teško navijati za „svoje“, jer se pred članovima žirija našao samo pasulj, bez imena i bez informacije ko ga je skuvao.

Posebnu nagradu dodelila je i publika, koja je pripala ekipi „Vesela družina“.

Glogonjski kotlić nije se završio samo na kuvanju pasulja.

Organizatori su pripremili čitav niz pratećih disciplina i nagrada, pa je gotovo svaka ekipa imala priliku da se kući vrati sa nekim priznanjem.

Titula najudaljenijeg gosta pripala je učesniku iz dalekog Nepala, u nadvlačenju konopca najuspešnija je bila ekipa „Zrno po zrno – pobeda“ iz Glogonja, dok je najuređenije takmičarsko mesto imala ekipa „Tata i sinovi“ iz Sefkerina.

Nagrada za najoriginalniji kotlić pripala je ekipi „Banatski kotlić“ iz Kovina, dok su se za najveselije takmičare pobrinuli članovi ekipe DVD Glogonj, koji su poneli titulu najveselije ekipe.

Ipak, iza druženja i takmičarskog nadmetanja stajao je mnogo ozbiljniji razlog.

Jedan od organizatora, Danijel Spasić, istakao je humanitarnu stranu manifestacije.

– Cilj nam je bio da pomognemo sedmogodišnjem Ognjenu Petruševskom, a na kraju smo za tu namenu sakupili 349.280 dinara. Dečaku je novac potreban za lečenje autizma matičnim ćelijama u novosadskoj klinici „Parks“, gde bi trebalo da bude izvedena hirurška intervencija, koja bi trebalo da donese veliku mogućnost razvoja dečakovih sposobnosti govora – rekao je Spasić.

Pre zvaničnog početka manifestacije održano je i osveštavanje automobila, koje je obavio parohijski sveštenik Velibor, a prilozi prikupljeni tim povodom takođe su bili namenjeni Ognjenovom lečenju.

(Pančevac/J. Filipović)

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