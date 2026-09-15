Bogat program Kulturnog centra Vršac na Danima berbe grožđa 2026.

VRŠAC – Kulturni centar Vršac pripremio je raznovrstan kulturno-umetnički program koji će od 17. do 20. septembra pratiti ovogodišnju manifestaciju „Dani berbe grožđa 2026“. Tokom četiri dana trajanja popularnog Grožđebala, posetioci će moći da uživaju u izložbama, bazarima rukotvorina, plesnom festivalu i likovnoj koloniji na više lokacija u gradu.

Program počinje u četvrtak, 17. septembra, u Domu vojske gde se od 17 do 22 časova održava Grožđebalski bazar rukotvorina Udruženja kreativaca Vršac. U istom terminu, u galeriji Doma vojske, biće otvorena Jesenja izložba vršačkih slikara na kojoj svoje radove izlažu Tomislav Suhecki, Emilija Juga, Radmila Tosegi, Jelena Vragović, Irena Borbelj, Ivana Ilijin, Vaso Milekić, Dragomir Marović, Antal Mihajlo i Blagoje Milojević. Ovaj izložbeno-prodajni segment biće dostupan posetiocima i tokom preostala tri dana manifestacije u produženom terminu od 11 do 22 sata.

Subotnji repertoar, 19. septembra, donosi poseban dinamični preokret jer od 10 časova u Kongresno-muzičkoj dvorani Centra Milenijum počinje plesni festival „Razigrani Grožđebal“. Istog dana, tačno u podne, ispred Doma vojske kod spomenika Žarku Zrenjaninu startuje i dvodnevna Grožđebalska likovna kolonija koja će se na istom mestu i u isto vreme održati i u nedelju, 20. septembra, čime se zvanično zaokružuje ovogodišnji prateći program Kulturnog centra Vršac.