Kulturna dešavanja Južni Banat

Kovin: Održano predavanje „Pitaj, slušaj, ostani“

16:30

15.09.2026

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FOTO: Biblioteka "Vuk Karadžić" Kovin

Specijalista medicinske psihologije, Natalija Đondović, održala je 9.septembra predavanje na temu „Pitaj, slušaj, ostani“ sa fokusom na suicid, odnosno kako ga prepoznati, razumeti, reagovati. Program je organizovan povodom dana mentalnog zdravlja u saradnji sa Specijalnom bolnicom za psihijatrijske bolesti „Kovin“ .

Natalija je govorila o složenosti problemima sa kojima se suočavaju osobe koje imaju samoubilačke ideje. Ukazala je na složenost procesa samoubilačkog ponašanja i važnosti pravovremene identifikacije rizičnih faktora. Predstavila je mitove i zablude o suicidu, modele stresnog ponašanja i kako prepoznati i pomoći osobi koja ima problem. Prema njenim rečima ne postoji jedna unapred određena putanja od suicidalne misli do pokušaja suicida. Rizik se menja i nastaje kroz složenu interakciju psiholoških, bioloških, socijalnih, kulturnih i situacionih faktora. Zbog toga je važno prepoznati promenu, pitati i reagovati-a ne pokušavati da „pogodimo“. Nakon predavanja, otvorila se diskusija o etičkim dilemama, ljudskim emocijama, uzrocima i faktorima koji utiču na sucidalne misli, ali i periodu adolescencije, depresije i anksioznosti. Ovi razgovori pokrenuli su neke nove teme koje će biti obrađene u kovinskoj biblioteci.

(Pančevac/Biblioteka Vuk Karadžić Kovin)

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Biblioteka Vuk Karadžić Kovin

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