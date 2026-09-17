Batut upozorio na prevaru: Telefonom zovu zbog poklona i traže novac

Institut za javno zdravlje Srbije upozorava građane na prevaru sa lažnim medicinskim paketima. Budite oprezni i ne uplaćujte novac.

Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ upozorio je građane, posebno starije sugrađane, na prevaru u kojoj se nepoznata lica telefonom predstavljaju kao isporučioci medicinskih paketa koje navodno poklanja Batut, a potom od građana traže novac za njihovu „sterilizaciju“.

Kako je saopšteno iz Instituta, reč je o zloupotrebi imena i institucije sa ciljem protivpravnog pribavljanja novčane koristi.

„Povodom medijskog napisa da se nepoznata lica telefonskim putem lažno predstavljaju starijim sugrađanima kao isporučioci medicinskih paketa čiji je „darodavac“ Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, uz uslov novčane uplate za navodnu sterilizaciju „paketa i stvari u njemu“, ukazujemo da je Institut za javno zdravlje Srbije grubo zloupotrebljen od strane nepoznatih lica sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi“, navodi se u saopštenju.

Iz Batuta ističu da ova institucija ne organizuje akcije dodele, prodaje niti distribucije medicinskih paketa.

„Institut za javno zdravlje Srbije ne organizuje akcije dodele, prodaje ili distribucije medicinskih paketa“, naglašavaju iz te ustanove.

Građanima se zato savetuje poseban oprez ukoliko dobiju telefonski poziv u kojem im neko nudi paket ili uslugu u ime Batuta, a zauzvrat traži novac.

„Institut za javno zdravlje Srbije apeluje na građane da ukoliko prime telefonski poziv u kome im se nudi paket ili usluga u ime Instituta, uz zahtev za bilo kakvu novčanu naknadu, prijave slučaj nadležnima u Ministarstvu unutrašnjih poslova“, navodi se u saopštenju.

(Kurir)