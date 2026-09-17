Javni oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka i osposobljavanje rezervnih oficira
Na osnovu Odluke o obustavi obaveznog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 95/10 i 36/18) i Poglavlja 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 7/11), Ministarstvo odbrane objavljuje.
Pravo prijavljivanja kandidata
Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života, prenosi Glas Opova.
Opšti uslovi:
da je državljanin Republike Srbije;
da nije osuđivan na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kazne ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.
Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:
da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;
da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije;
da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.
Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Prijavu kandidata centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.
Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.
Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.
Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:
fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.
Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:
ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista;
pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.
Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za VSORVR i preko portala e-Uprave („e-Prijava“, „Dobrovoljni“ ili na šalterima JP „Pošta Srbije“).
Izbor kandidata
Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire
Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama.
Izbor potrebnog broja kandidata za utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušalaca vojnog stručnog osposobljavanja za rezervne oficire.
Zaključivanje ugovora
Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.
Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.
Link ka sajtu Ministarstva i tekst oglasa: OVDE
(Glas Opova)