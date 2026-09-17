Javni oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka i osposobljavanje rezervnih oficira

Na osnovu Odluke o obustavi obaveznog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 95/10 i 36/18) i Poglavlja 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS“, broj 7/11), Ministarstvo odbrane objavljuje.

Pravo prijavljivanja kandidata

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života, prenosi Glas Opova.

Opšti uslovi:

da je državljanin Republike Srbije;

da nije osuđivan na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kazne ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);

da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

da nije odslužio vojni rok sa oružjem i

da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

Pored opštih, kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

da ima završene osnovne akademske studije, odnosno osnovne strukovne studije od značaja za Vojsku Srbije;

da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije;

da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Prijavu kandidata centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.

Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:

ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista;

pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za VSORVR i preko portala e-Uprave („e-Prijava“, „Dobrovoljni“ ili na šalterima JP „Pošta Srbije“).

Izbor kandidata

Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata za utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušalaca vojnog stručnog osposobljavanja za rezervne oficire.

Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze, koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje u 2026. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

Link ka sajtu Ministarstva i tekst oglasa: OVDE

(Glas Opova)