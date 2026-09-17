Uhapšen Beograđanin zbog bacanja molotovljevog koktela ispred hotela

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u koordinaciji sa Upravom za tehniku, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Đ.I (2006), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je 26. avgusta ove godine bacio „molotovljev koktel“ na Novom Beogradu ispred jednog hotela.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Blic)