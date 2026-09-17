Olimpijada zajedništva: Gerontološki centar Pančevo okupio seniore

PANČEVO – Gerontološki centar Pančevo organizovao je sportsko-rekreativni poligon spretnosti pod sloganom zajedništva, jedinstva i solidarnosti, okupivši više od 50 motivisanih učesnika. Na ovom nesvakidašnjem takmičenju snage je odmerilo sedam ekipa: Strele, Partizan, Gospodar prstenova, Crvena ruža, Kum, Anđeli, kao i članovi radne jedinice Klubovi za odrasla i stara lica.

Učesnike i brojne goste sa velikim oduševljenjem pozdravili su direktorka ustanove Mirjana Savkov i pravnik Goran Pajić, koji su pohvalili izuzetnu kondiciju, zavidne fizičke sposobnosti i sportski duh pančevačkih seniora.

Sportski poligon bio je podeljen u četiri atraktivne discipline: inovativnu igru kornhol, tradicionalni pikado, igru „šarene loptice“ koja podrazumeva gađanje kroz obruč, kao i „magične pločice“ inspirisane popularnom školicom. Pored poligona, u okviru manifestacije organizovan je i poseban kutak za ljubitelje šaha.

Nakon uzbudljivog sabiranja rezultata, svim učesnicima i pobednicima uručene su prigodne zahvalnice, uz poruku iz Gerontološkog centra da je količina smeha i druženja prevazišla sva bodovna dostignuća i da ova manifestacija predstavlja samo početak novih zajedničkih tradicija.

(Pančevac/S.L)