Ekološka radna akcija u Debeljači okupila članove udruženja i osnovce

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22:00
17.09.2026
U okviru manifestacije „Dani Debeljače“ organizovana je ekološka radna akcija u centru mesta.
Članovima udruženja „Malo selo velikog srca“ i „U službi prirode Debeljača“, inicijatorima akcije, pridružilo se 20 učenika Osnovne škole „Moša Pijade“, sa zajedničkim ciljem da Debeljača bude čistija i uređenija, kako bi predstojeći događaji u okviru manifestacije bili lepši i ugodniji svim meštanima i gostima.
Organizartori akcije najavili su slične inicijative i u narednom periodu, prenosi RTV Kovačica.
(RTV Kovačica)
22:00
17.09.2026
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