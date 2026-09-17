Južni Banat

Ekološka radna akcija u Debeljači okupila članove udruženja i osnovce

20:00

17.09.2026

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Printscreen/RTV Pančevo

U okviru manifestacije „Dani Debeljače“ organizovana je ekološka radna akcija u centru mesta.

Članovima udruženja „Malo selo velikog srca“ i „U službi prirode Debeljača“, inicijatorima akcije, pridružilo se 20 učenika Osnovne škole „Moša Pijade“, sa zajedničkim ciljem da Debeljača bude čistija i uređenija, kako bi predstojeći događaji u okviru manifestacije bili lepši i ugodniji svim meštanima i gostima.
Organizartori akcije najavili su slične inicijative i u narednom periodu, prenosi RTV Kovačica.


(RTV Kovačica)

Tagovi

Dani Debeljače ekološka radna akcija Osnovna škola Moša Pijade

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