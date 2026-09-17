Besplatan parking tokom Grožđebala u Vršcu

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17.09.2026
Posetioci Grožđebala, tokom trajanja manifestacije, moći će da koriste opšta parkirališta u gradu bez naknade, saopštilo je JKP Drugi oktobar.
Od petka, 18. do nedelje, 20. septembra, parkiranje na opštim parkiralištima biće potpuno besplatno.
Iz JKP „Drugi oktobar“ podsećaju da će pauk služba tokom manifestacije dežurati, ali će uklanjati isključivo nepropisno parkirana vozila u hitnim slučajevima, i to na poziv saobraćajne policije.
Redovna naplata parkiranja biće nastavljena od ponedeljka, 21. septembra.
(eVršac)
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