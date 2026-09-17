Zaboravite na težinu u stomaku nakon večere: Ovaj topao napitak rešava probleme

Najlepši deo dana za mnoge porodice je onaj uveče, kada se svi skupe oko stola uz dobru hranu, lepo druženje i program na televiziji posle napornog dana. A onda dođe ono što svi dobro znate: teško u stomaku posle večere, nadutost, gasovi i pritisak koji vas ne pušta.

Nije stvar u tome da je večernja hrana sama po sebi teže svarljiva od jutarnjeg obroka, već je u pitanju jednostavna računica. Za sve što pojedete za doručak vaš organizam ima više od 12 sati da preradi i upije, a večeri ostaje svega nekoliko sati pre nego što spustite glavu na jastuk.

Dodajte na to obimne porcije i naviku da odmah posle jela sednete ispred televizora, i stomak vrlo brzo počne da šalje signale da mu je teško.

Način da rešite sve muke sa stomakom

Kada osetite da vas muči stomak posle poslednjeg obroka, rešenje stoji u toploj šolji napitka koji mnogi već imaju u kuhinji. Nutricionisti poručuju da je jedan od najboljih izbora čaj od đumbira.

Ovaj napitak umirujuće deluje na ceo organizam, a u sebi krije sastojke koji mogu da utiču na to da se želudac brže prazni i da se hrana lakše kreće kroz digestivni trakt.

Polifenole koji mogu prijati našem crevnom mikrobiomu nose svi biljni čajevi, ali koren đumbira ima jednu posebnu dragocenost.

U pitanju je gingerol, jedinjenje čija su protivupalna i antioksidativna svojstva predmet brojnih istraživanja. Upravo taj sastojak može pomoći u ublažavanju nadutosti i mučnine. To potvrđuje i pregled objavljen u časopisu „Nutrients“, istraživanje o uticaju đumbira na mučninu i probavne tegobe.

Ako vas pritisak u stomaku prati nedeljama, budi vas iz sna ili ide uz nagli gubitak težine, krv ili otežano disanje, to više nije stvar za šolju čaja nego za lekara. Isto važi za trudnice, decu i sve koji imaju dijabetes, pritisak ili tegobe sa štitnom.

Zašto je obična voda jednako važna za probavu

Pored samog đumbira, ulogu u tim trenucima mogu imati i toplota i tečnost. Unos vode je neophodan za metabolizam i pravilno funkcionisanje organizma. Održite dobru hidrataciju i lakše ćete sprečiti pojavu zatvora, a doprinećete i normalnom radu creva.

Zato će vam praktično svaki topao napitak bez kofeina prijati posle obroka. Ipak, vrlo je važno da izbegavate sve sa dodatim šećerom ili kofeinom, kako sebi ne biste pokvarili noćni odmor.

Kesica iz prodavnice ili svež koren đumbira

Od načina pripreme može zavisiti i razlika u delovanju. Kesice čaja iz prodavnice jesu praktične i mogu fino da vas opuste, ali količina đumbira u njima ume da bude različita.

Za napitak od svežeg đumbira dovoljno je da koren narendate ili isečete na sitnije komade i prelijete vrućom vodom. Tako pripremljen čaj daje karakterističan ukus i aromu svežeg đumbira.

Nešto jednostavno pre nego što dohvatite šolju

Sledeći put kada vam bude teško u stomaku, oduprite se želji da se odmah preselite na kauč. Najbolja stvar koju možete da uradite jeste da spojite dva jednostavna koraka.

Lagana i kratka šetnja posle obroka može doprineti pokretanju tela i prijatnijem osećaju u stomaku. Kada se vratite u dom, pripremite sebi topao čaj od svežeg đumbira, opustite se i pripremite telo za mirnu noć.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

(Krstarica)