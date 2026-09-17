Tači se prvi put oglasio nakon osuđujuće presude: Odbrana će uložiti žalbu

Bivši predsednik tzv. Kosova Hašim Tači prvi put se oglasio nakon osuđujuće presude izrečene 16. septembra u Hagu i potvrde da je počinio ratne zločine.

Politički lider tzv. Oslobodilačke vojske Kosova, kojeg je Specijalni sud osudio na 25 godina zatvora, nastaviće pravnu bitku ulaganjem žalbe na presudu.

To je saopštio glavni branilac Luka Mišetić u prvom obraćanju nakon presude Specijalnog suda, prenoseći i zahvalnost ratnog zločinca Tačija, kao i njegov poziv građanima tzv. Kosova da ostanu mirni.

„Hašim Tači želi da izrazi svoju iskrenu zahvalnost za izuzetnu podršku koju su on, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići dobili od građana Kosova i međunarodnih pristalica, kao i da pozove građane Kosova da ostanu mirni kao odgovor na jučerašnju nepravdu“ rečeno je na početku Mišetićeve objave.

On je rekao da će odbrambeni tim „uložiti žalbu na jučerašnju presudu Pretresnog veća Žalbenom panelu Specijalizovanih veća Kosova (SVK), uz tvrdnju da su napravljene značajne pravne i činjenične greške koje su narušile pravičnost sudskog postupka“.

„Tokom čitavog sudskog postupka, Odbrana je kontinuirano izražavala zabrinutost u vezi sa procesnom pravičnošću, uključujući širok obim pitanja koja su direktno postavljali članovi Pretresnog veća, na način koji, prema njenom mišljenju, nije stvarao utisak nepristrasnosti“, izjavio je Mišetić.

On je rekao da odbrana ostaje pri stavu da su „sudske intervencije prešle granicu neutralnog traganja za istinom, narušavajući utisak nepristrasnosti koji se zahteva prema međunarodnim standardima pravde“.

„Prema tvrdnjama Odbrane, ovaj nedostatak nepristrasnosti sada se odrazio i na presudu Pretresnog veća“, rekao je on.

Odbrana tvrdi da su „zaključci Pretresnog veća o krivici van razumne sumnje zasnovani na nedovoljnim i nepotvrđenim dokazima“.

„Štaviše, Pretresno veće je juče javno izjavilo da je Tači bio umešan u ubistvo Behajdina Aljakija, nakon što je prethodno naložilo svim stranama u ovom predmetu da tokom sudskih ročišta javno ne raspravljaju o slučaju gospodina Aljakua, kao i da svi dokazi u vezi sa ovim slučajem budu poverljivi.“

„Tako je, prema mišljenju Odbrane, Pretresno veće javno proglasilo Tačija krivim za jedno ubistvo, dok je istovremeno od javnosti i javnog uvida sakrilo dokaze na kojima je taj zaključak zasnovan. Gospodin Tači bi pozdravio takvo javno razmatranje dokaza“, rekao je Mišetić u ovoj objavi.

On je istakao da će odbrana uložiti žalbu na odluke Pretresnog veća „zbog kršenja njegovih osnovnih prava na pravično suđenje, zagarantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Kosova“.

„Tači izričito negira bilo kakvu umešanost u ubistva“, naglasio je Luka Mišetić.

Advokat ratnog zločinca Tačija rekao je da je „poštovanje rigoroznih standarda procesne pravičnosti od suštinskog značaja za očuvanje poverenja javnosti u međunarodne institucije krivičnog pravosuđa“.

„Odbrana će zvanično podneti Obaveštenje o žalbi, sa ciljem ispravljanja ovih činjeničnih, pravnih i procesnih grešaka pred Žalbenim panelom“, zaključio je Tačijev advokat.

(Blic/Klan Kosova)