Apel Instituta za transfuziju: Rezerve krvi ima samo za jedan dan

Institut za transfuziju krvi Srbije ima rezerve krvi za jedan dan. Potrebne su sve krvne grupe .

Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju rekla je da su rezerve krvi smanjene i da se nalaze možda na najnižem nivou od početka leta.

Istakla je da su rezerve svih krvnih grupa smanjene, ali posebno A i 0, i pozitivna i negativna, kao i sve negativne krvne grupe koje su generalno uvek smanjene, prenosi RTS.

Zahvalila se svima koji su iskoristili priliku i dali krv. Kneževićeva je rekla da svakog dana Institut treba da prikupi 350 jedinica krvi, odnosno na nedeljnom nivou 1.500 jedinica krvi.

„Takvih nedelja nije bilo dugo, mesecima unazad. Juče smo imali jedan dobar dan sa prikupljenih preko 300 jedinica krvi. Važno je da svi shvate ozbiljno poziv jer zdravstveni sistem ne može da funkcioniše ako nema dovoljno krvi“, istakla je Kneževićeva.

Napomenula je da se za sada operacije ne odlažu.

Istakla je da imaju dosta akcija i da građani mogu dati krv danas u Obrenovcu, Loznici, Žabarima, Smederevskoj Palanci i Valjevu, dok je sutra autobus kod Starog Merkatora.

Kneževićeva je još jednom pozvala sve zdrave građane od 18 do 65 godina da daju krv.

(RTS)