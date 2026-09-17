Hronika

Uhapšen pripadnik vračarskog klana: Evo šta je policija pronašla kod njega

21:13

17.09.2026

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Foto: MUP Srbije

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa Upravom za tehniku, Policijskom upravom za grad Beograd, Policijskom stanicom Voždovac i Bezbednosno-informativnom agencijom, uhapsili su Marka Zekića, pripadnika vračarskog klana.

Kako „Blic“ nezvanično saznaje, kod Zekića, jednog od člana organizovane kriminalne bande „Vračarci“, pronađeno je čak 15 kilograma marihuane koja je bila namenjena za dalju prodaju.

Protiv osumnjičenog će biti preduzete dalje zakonske mere, a detalji akcije još uvek nisu poznati.

(Blic)

Tagovi

Beograd hapšenje policija vračarski klan

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