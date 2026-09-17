Fudbaleri Zvezde pobedili Železničar u Pančevu

Predstavnici medija konstatovali su da je ova utakmica donekle podsetila na susret sa Bragom. Vaša ekipa je napadala, bila blizu postizanja gola, ali je na kraju primila pogodak. Šta je, po vašem mišljenju, prelomilo utakmicu? Da li je u pitanju bio pad koncentracije u odbrani ili možda situacija nakon povratka iz napada, kada je protivnik iskoristio prostor za kontranapad?

– Da, dobro zapažanje. Jako slična utakmica, kako zbog ambijenta, tako i zbog dobre, dinamične utakmice. Šta je presudilo? Presudio je njihov individualni kvalitet. Bio je centaršut sa leve strane, mi smo dobro popunili boks, bili smo tu gde treba, ali u tim situacijama kad se ne očisti lopta čisto, ima puno odbitaka. Mi smo čak i na tom odbitku bili u dva bloka. Kažem još jednom, majstorski potez igrača Crvene zvezde. Zaista nemam šta da zamerim mojim igračima.

Da li ste i vi stekli utisak da vašoj ekipi u napadu nedostaje završnica?

– Da, posebno kod ekipa koje su iskusnije od nas i koje su kvalitetom iznad nas. Ne smemo da zaboravimo da smo mi najmlađa ekipa u ligi i da će ovakve stvari da se dešavaju. To je deo naše priče i moramo da živimo sa tim.

Utisak je da je Železničar na početku utakmice delovao opreznije, a upravo u tom periodu je primljen i pogodak. Da li je u toj situaciji moglo da se reaguje drugačije? Nakon toga usledila je svojevrsna kontrareakcija, sa golom Milikića, a Železničar je u nastavku, delovao kao opasniji rival. Kako ste vi videli taj tok utakmice?

– Ne mislim da smo ušli opreznije u utakmicu. Bila je jedna dubinska lopta koju su oni spustili, pripao im je korner iz toga i ponovo na korneru mi pravimo odbitak. Lopta se odbija njihovom igraču, on je prima i ponovo je vraća u boks. Mi je ne čistimo dobro, odbija se ponovo kod njihovog igrača, vraćaju je i daju gol. U tim situacijama nema mnogo priče o sistemskim stvarima, o taktici, to je momenat gde moraš da budeš fokusiran, da budeš spreman da reaguješ na novu situaciju koja nije čista situacija, jer posle prekida je velika gužva. Ne mislim da smo ušli bojažljivo u utakmicu. Taj gol nas je, sticajem okolnosti koje sam nabrojao, malo ohrabrio, krenuli smo da igramo malo oštrije i mislim da smo uspostavili puno kontrole do kraja poluvremena. Dali gol i otišli na poluvreme sa egalom.

Već u nedelju očekuje vas utakmica protiv Čukaričkog. Iako je liga skraćena, raspored je i dalje veoma zgusnut. Koliko je teško pripremiti ekipu za naredni meč, posebno nakon ovakvog poraza u samoj završnici utakmice?

– Gust raspored za nas. Mi smo pokušali da pomerimo utakmicu za ponedeljak, ali nismo uspeli zbog reprezentativne pauze. Ovo su mladi momci, i ja se uzdam u njihov profesionalizam i u njihovu sposobnost da se dobro oporave. Naravno, naš medicinski tim radi sve da ih osposobi što pre za nedelju, ali ja se tu više bojim emotivne potrošnje koju ovakva utakmica sa ovakvim protivnikom nosi. Ako uspemo da ovo što pre ostavimo iza nas i da se rekuperišemo na vreme, mislim da ćemo biti spremni za nedelju.

Ako napravimo poređenje sa majskim duelom protiv Crvene zvezde, koji je završen rezultatom 2:2, večeras je rezultat bio drugačiji. Ipak, koliko ste zadovoljni napretkom ekipe i utiskom da ste se, u smislu kvaliteta, približili Crvenoj zvezdi?

– Mi smo bolje izgledali sada nego u prošloj utakmici protiv njih u kojoj smo uzeli bod. Mislim da smo imali više kontrole sa loptom, i to je ono čemu mi težimo. Pored toga, mislim da smo u ovoj utakmici daleko bolje izgledali u posedu. Zaista je malo falilo da rezultat bude pozitivniji za nas, ali ako gledamo na pitanje u tom kontekstu, mislim da smo večeras bolje izgledali nego u prethodnoj utakmici sa Crvenom zvezdom.

Rekli ste da je Železničar najmlađa ekipa u Superligi, a na terenu smo videli i Srđana Plavšića, koji je ušao u 65. minutu. Koliko njegovo iskustvo i prisustvo na terenu znače ovoj ekipi, imajući u vidu da je jedan od najiskusnijih igrača u timu?

– Srđan Plavšić je nedavno potpisao za nas i ja sam presrećan zbog toga. Radi se o momku koji je vrhunski profesionalac, koji radi svaki trening na maksimumu. Lider je, dosta je vokalan u svlačionici i na terenu, ima veliko iskustvo iza sebe, ozbiljnu karijeru i kao takav ja očekujem da bude jedan rol-model za naše mlade igrače. Mislim da će njegovo prisustvo, kako na terenu, tako i u svlačionici, imati veliki značaj za nas.

U nedelju, 20. septembra, u okviru 10. kola Mozzart Bet Superlige Srbije, FK Železničar Pančevo dočekuje ekipu FK Čukaričkog.