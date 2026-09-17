Mali Pančevci sami stvarali film u „Ruskoj biblioteci“

Kreativna radionica „Stvaramo sami animirani film“, održana je u Ruskoj biblioteci u Pančevu, u okviru osmog festivala „Nedelja ruskog dečijeg filma – Čarobni svet bajki“. Tom prilikom je na nekoliko sati pomenuti prostor promenio lice i postao mali filmski studio.

Kamera, svetlo, klapa i rediteljska stolica našli su se pred decom koja su, umesto da budu samo gledaoci, dobila priliku da zavire iza scene i isprobaju kako izgleda kada se jedna bajkovita priča pretvara u filmski kadar.

Radionica je bila posvećena ruskim tradicijama i narodnim običajima, a kao polazište poslužila je dobro poznata bajka „Maša i Medved“.

Pod vođstvom magistra umetnosti i filmske pedagogije i predavača animacionog studija Nadežde Markalove, mali učesnici upoznali su se sa osnovama filmske produkcije i ulogama koje u nastanku filma imaju reditelj, scenarista, glumac, snimatelj i ostali članovi ekipe.

Ali, ovde se nije sve završavalo na priči o snimanju filma, jer su deca mogla i da se u tome oprobaju.

Neko se našao pred kamerom u ulozi glumca, neko je preuzeo ulogu reditelja, a bilo je i onih koji su prvi put razmišljali o tome kako svetlo, kompozicija kadra, pokret kamere i zvuk mogu da promene način na koji se priča jedna priča.

Uz sve to, učili su i ono što se u filmu, kao i u životu, često pokaže kao najvažnije – da se radi zajedno.

Poseban deo radionice odnosio se na vezu između bajke i kulture iz koje je potekla.

Kroz priču o Maši i Medvedu deca su se upoznavala sa elementima ruske tradicije, svakodnevnog života i narodnih predstava, ali i sa načinima na koje se tradicionalni motivi mogu preneti u savremeni kreativni izraz.

Tako je poznata bajka postala svojevrsna filmska lekcija, ali i povod za razgovor o tome kako nastaje priča, kako se ideja pretvara u kadar i kako više ljudi, svako sa svojim zadatkom, zajedno dolazi do konačnog rezultata.

„Želimo da dete ne ostane pasivni gledalac. Važno nam je da mu pružimo mogućnost da samo osmisli, pokuša, pogreši, pokuša ponovo – i oseti radost kada nešto uspe“, istakla je Nadežda Markalova.

Upravo taj trenutak, kada dete na ekranu ugleda ono što je samo osmislilo i napravilo, možda je i najvredniji deo ovakvih radionica, jer tada film prestaje da bude nešto što se samo gleda i postaje nešto u čemu se učestvuje.

Pored filmskog znanja, mali učesnici su kroz radionicu razvijali maštu, samopouzdanje i sposobnost timskog rada. Učili su da rasporede uloge, dogovaraju se, pronalaze rešenja i svoje ideje pretvore u konkretne kadrove.

Kroz igru i stvaralaštvo deca su imala priliku da upoznaju deo ruskog kulturnog nasleđa, ali i da ga sagledaju iz sopstvenog ugla.

Radionica je održana zahvaljujući podršci Fonda „Ruski mir“ i uspomoć Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine u Srbiji, a organizator je Udruženje sunarodnika i prijatelja Rusije „Srbija u srcu – Rusija u duši“ iz Opova.

(Pančevac/J. Filipović)

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