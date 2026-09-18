Rezerve krvi u Srbiji na minimumu, oglasio se Institut: Potrebne sve krvne grupe

Institut za transfuziju krvi Srbije uputio je apel građanima da daju krv, jer su rezerve trenutno dovoljne za samo jedan dan. Posebno su potrebne A i 0 krvna grupa, i pozitivna i negativna.

Ni dolazak septembra ni povratak građana sa godišnjih odmora nisu doveli do očekivanog povećanja rezervi krvi, saopšteno je iz Instituta za transfuziju krvi Srbije.

Mirjana Knežević iz Instituta rekla je za Tanjug da su zalihe trenutno na minimalnom nivou i da su potrebne sve krvne grupe.

Institut za transfuziju krvi Srbije ima rezerve krvi za jedan dan. Trenutno su na minimalnom nivou i potrebne su sve krvne grupe, ali posebno A i 0, i pozitivna i negativna – rekla je Knežević.

Prema njenim rečima, Institut bi svakog dana trebalo da prikupi oko 300 jedinica krvi, odnosno približno 1.500 jedinica tokom jedne nedelje.

Knežević je istakla da su rezerve možda na najnižem nivou od početka leta, budući da takvih nedelja nije bilo mesecima.

Ipak, tokom prethodna dva dana prikupljeno je više od 300 jedinica krvi.

Iz Instituta apeluju na građane da poziv shvate ozbiljno, jer je dovoljan nivo zaliha krvi neophodan za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema.

– Zdravstveni sistem ne može da funkcioniše ako nema dovoljno krvi – poručila je Knežević.

(Pančevac/24sedam)