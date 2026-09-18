Vučić se obraća iz Ukrajine: Grešili smo kada smo se oslanjali na teritoriju bivše Jugoslavije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se medijima iz Ukrajine gde boravi na samitu Karpatske inicijative.

– Stvarno mislim da je bio vrlo sadržajan i vrlo dobar razgovor. Imao sam izuzetno dobre bilaterale sa premijerom Poljske Donaldom Tuskom. Posebno smo neformalno dugo razgovarali o svemu. Važno za nas, zbog evropskog puta, ali i moje spoznaje o odnosima prema Amerikancima i Evropljanima. I odličan razgovor sa Nikušorom Danom, on je značajno pomerio stvari po pitanju izgradnje auto-puta do Temišvara – rekao je predsednik.

Dodaje da imamo povećanje od 42 odsto trgovinske razmene sa Ukrajinom, i kaže da je u pitanju roba široke potrošnje.

– Zadovoljan sam što se toga tiče, i verujem da možemo još mnogo toga da postignemo u budućnosti – kazao je on.

Na pitanje šta je napisao na papiru tokom obraćanja Donalda Tuska, Vučić ističe da ne bi napisao to, već bi javno rekao da je želeo da otkrije.

– Svi koji su dovodili svoje medije imali su neke primedbe na Ukrajinu. I Rumuni, i Poljaci, bilo je pitanje i za mađarske primedbe. Jedino Mađari nisu prisutni od osam zemalja. To ostaje između nas. A što se tiče pitanja o otkazivanju posete Ursuli fon der Lajen Srbiji i BiH, ja mislim da su oni našli elegantan način da kažu da je to zbog izbora, i u BiH i u Srbiji. Ja mislim da je ona suviše mudra i pametna žena da bi imala iluzije ili da ne bi znala kakvo je javno mnjenje u Srbiji. Siguran sam da to dobro zna. Mene interesuje šta će reći građani Srbije. Oni glasaju, i moći će da odmere i izaberu svoju budućnost pre svega – rekao je on.

Kazao je da je na velikom samitu u Bukovelu i naša razvojna agencija, koja će predstaviti investitorima šta sve naša zemlja ima da ponudi.

– Ovo je za nas velika prilika. Dakle, hoću da vam kažem da su to mnogo važni sastanci. Pogledajte iz našeg ugla. Mi smo danas imali susret sa predstavnicima 120 miliona ljudi. Samo Ukrajina, Rumunija i Poljska imaju 90 miliona ljudi.

On je rekao da je ovo za Srbiju veoma važna inicijativa.

– Jer smo se uvek oslanjali na teritoriju bivše Jugoslavije i gledali ka Zapadu, a grešili smo. Verujem da će širenje i unapređivanje naših odnosa u okviru šireg karpatskog regiona mnogo značiti Srbiji – rekao je Vučić.

Naveo je da će uskoro biti otvorena brza železnička pruga između Beograda i Budimpešte, koja će, kako je istakao, omogućiti da se mnogo lakše stigne do Bratislave, Beča, ali i Užgoroda i svih drugih mesta u zapadnoj Ukrajini i karpatskom regionu Ukrajine.

– Isto važi i za Poljsku. S druge strane, upravo smo počeli da razgovaramo sa predsednikom Danom o boljoj povezanosti i umrežavanju Srbije i Rumunije. To je nešto na čemu decenijama nismo napravili nikakav pomak. Ako to uspemo da ostvarimo, to će značiti da će Ukrajina biti mnogo bliža Srbiji. Rumunija će biti mnogo bliža i neće samo naši poslovni ljudi ili političari biti spremni da putuju, već će i naši turisti veoma rado posećivati vaše prelepe zemlje – istakao je Vučić.

Naveo je i da 15 odsto srpskog izvoza ide u tri zemlje iz karpatskog regiona – Rumuniju, Mađarsku i Češku Republiku, dok je trgovinska razmena sa Ukrajinom porasla ove godine za 42 odsto i nastaviće da raste.

– Mislim da bi trebalo da razgovaramo i o električnoj energiji, interkonekcijama, prenosnim sistemima, gasovodima, naftovodima i svemu ostalom, što možemo da razvijamo međusobno u današnjem svetu. Ovo je veoma konstruktivan način da se time bavimo i mislim da, uz veću podršku Evrope, svi možemo imati koristi od ovih programa – istakao je Vučić.

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Govoreći o Rumuniji, naveo je da je po sletanju na aerodrom Sučava primetio koliko se ta zemlja promenila.

– Sletevši na aerodrom u Sučavi, u severnoj Rumuniji, setio sam se da sam taj deo Rumunije privatno posetio pre dvadesetak i nešto godina. I video sam tako velike promene da, iskreno govoreći, nisam mogao da poverujem. To mi je pokazalo kakav je stvarni uticaj članstva u EU. Iskoristili su evropska sredstva na pravi način i možete da vidite mnogo bolji životni standard ljudi; čitav ovaj kraj se potpuno promenio – rekao je Vučić.

(Pančevac)

Vučić uoči samita u Ukrajini: Vreme je da snažnije razvijamo veze sa Karpatskim regionom i Poljskom