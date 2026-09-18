Preventivni ultrazvučni pregledi abdomena u subotu u Banatskoj Subotici i Dobričevu

Dom zdravlja „Bela Crkva“ nastavlja sa akcijom preventivnih zdravstvenih pregleda za žitelje seoskih sredina, a u subotu 19. septembra biće organizovani preventivni ultrazvučni pregledi abdomena i štitne žlezde u Banatskoj Subotici i Dobričevu, sa početkom od 8 časova ujutru, prenosi BCinfo.

„Kroz konkretna ulaganja u medicinsku opremu, terenske preglede i jačanje zdravstvenih ustanova, nastavlja se sprovođenje politike Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića, koja u prvi plan stavlja zdravlje, sigurnost i bolji kvalitet života svih meštana opštine Bela Crkva“ – kaže Marjan Aleksić, predsednik Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Bela Crkva

Glavni cilj ovih pregleda jeste pravovremena provera zdravstvenog stanja stanovništva i rano otkrivanje potencijalnih oboljenja, što je od ključnog značaja za uspešno lečenje.

„Ova značajna akcija sprovodi se zahvaljujući odgovornoj politici predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, čiji je jedan od ključnih prioriteta upravo primarna zdravstvena zaštita i jednaka dostupnost medicinskih usluga za sve građane, bez obzira na to da li žive u gradu ili selu“ – naglašava Tatjana Kokar, član Opštinskog odbora Srpske napredne stranke Bela Crkva.

Dolaskom lekara na sam kućni prag pacijenata, meštanima se znatno olakšava pristup zdravstvenoj zaštiti, omogućavajući im da bez odlaska u zdravstvenu ustanovu obave važne preglede.

(Pančevac)