NSZ: Evo kada će biti isplaćena novčana naknada za avgust

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec avgust 2026. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena danas, 22. septembra, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu 23. septembra.

(Pančevac/RTV Pančevo)