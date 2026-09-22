NSZ: Evo kada će biti isplaćena novčana naknada za avgust

Groznica Zapadnog Nila: 4 slučaja u Južnom Banatu
13:10
22.09.2026
Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec avgust 2026. godine.
Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena danas, 22. septembra, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu 23. septembra.
(Pančevac/RTV Pančevo)
13:10
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