Hitna pomoć: Povređene 2 osobe u sabraćajnom udesu

PANČEVO – Kod Rafinerije su povređene dve osobe. Zbog povreda glave i grudnog koša, prevezene su do ortopeda i hirurga.

Lekari Hitne pomoći su imali 3 intervencije na javnim mestima.

U toku dana obavljeno je 20 transporta van grada, a u pratnji lekara je bilo 4.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 38 pacijenata, među kojima je bilo i šestoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)