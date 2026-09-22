Servisne informacije

Hitna pomoć: Povređene 2 osobe u sabraćajnom udesu

09:00

22.09.2026

Podeli vest:

Foto: Printscreen

PANČEVO – Kod Rafinerije su povređene dve osobe. Zbog povreda glave i grudnog koša, prevezene su do ortopeda i hirurga.

Lekari Hitne pomoći su imali 3 intervencije na javnim mestima.

U toku dana obavljeno je 20 transporta van grada, a u pratnji lekara je bilo 4.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 38 pacijenata, među kojima je bilo i šestoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

(Pančevac)

Tagovi

dom zdravlja pančevo hitan transport hitna pomoć izveštaj Hitna pomoć Pančevo intervencije na javnom mestu saobraćajni udes Urgentni centar

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.