Hitna pomoć: Povređene 2 osobe u sabraćajnom udesu

Groznica Zapadnog Nila: 4 slučaja u Južnom Banatu
13:10
22.09.2026
PANČEVO – Kod Rafinerije su povređene dve osobe. Zbog povreda glave i grudnog koša, prevezene su do ortopeda i hirurga.
Lekari Hitne pomoći su imali 3 intervencije na javnim mestima.
U toku dana obavljeno je 20 transporta van grada, a u pratnji lekara je bilo 4.
U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 38 pacijenata, među kojima je bilo i šestoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.
(Pančevac)
13:10
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