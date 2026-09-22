Društvo

Ujutru pretežno vedro, posle podne oblačno

Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje.

08:35

22.09.2026

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Foto: Pančevac

Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje.

Danas ujutru pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom, navodi RHMZ.

Tokom prepodneva povećanje oblačnosti, posle podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo vreme.

Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni.

(Pančevac)

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