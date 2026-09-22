Ujutru pretežno vedro, posle podne oblačno

Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje.

Najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje.

Danas ujutru pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom, navodi RHMZ.

Tokom prepodneva povećanje oblačnosti, posle podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo vreme.

Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni.

(Pančevac)