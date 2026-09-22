Danas je poslednji dan leta: Evo kada počinje jesen

Astronomska jesen 2026. godine počinje u sredu, 23. septembra, tačno u 2.05 časova po vremenu u Srbiji.

Ulazak u novo godišnje doba obeležava jesenja ravnodnevica ili ekvinocij – trenutak kada Sunce, posmatrano sa Zemlje, prelazi nebeski ekvator i nastavlja prividno kretanje ka južnoj hemisferi.

Iako se početak jeseni često vezuje za 21. septembar, tačan datum nije uvek isti. U zavisnosti od kalendarske godine i vremenske zone, ravnodnevica se uglavnom događa 22. ili 23. septembra.

Šta je jesenja ravnodnevica?

Sam naziv „ekvinocij“ potiče iz latinskog jezika i označava „jednaku noć“, jer su u ovom periodu dan i noć približno iste dužine. Ipak, oni nisu apsolutno jednaki u minut.

Razlika nastaje zbog načina na koji se definišu izlazak i zalazak Sunca, kao i zbog prelamanja sunčeve svetlosti u Zemljinoj atmosferi. Nakon jesenje ravnodnevice na severnoj hemisferi sledi period sve kraćih dana i sve dužih noći. Takav trend nastavlja se sve do zimske kratkodnevice u decembru.

Astronomska jesen 2026. trajaće do 21. decembra, kada počinje zima. Tada će na severnoj hemisferi biti najkraći dan i najduža noć u godini, nakon čega će obdanica postepeno početi da se produžava.

Istovremeno, na južnoj polulopti u sredu stiže proleće, a 21. decembra leto.

(Blic)