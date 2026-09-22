Od subote strip izložba „Austrocomix” u Pančevu

Pančevo će u svom Narodnom muzeju od 26. septembra do 10. oktobra biti domaćin izložbe savremene austrijske strip-scene koju predstavlja šest umetnika: Sara Marija Šmit (Sarah Maria Schmidt) – alijas Haras Ananas (Haras Ananas), Jane Mari Dauer (Janne Marie Dauer), Lukas Vajdinger (Lukas Weidinger), Lenc Mosbaher (Lenz Mosbacher), Vinc Švarcbauer (Vinz Schwarzbauer) i Mihael Haker (Michael Hacker). Autori izložbe „Austrocomix – Linija i reč”, Nikolas Dostal, član uprave Austrijskog društva za strip, i Ivan Petrović, inicijator „Vienna Comix Week” (Bečke nedelje stripa), ističu da ovom izložbom predstavljaju ne samo različite umetničke poetike, već i uradi-sam inicijative, kao i izdavačke i samoorganizovane strukture koje oblikuju novu austrijsku strip-scenu. Dela umetnika kreću se između stripa, umetničkih praksi, fanzina, rizo i sito-štampe i nezavisnog izdavaštva.

Poslastica i za širu javnost biće prezentacija projekta i izdanja namenjenih stripu iz bečkog Muzejskog kvarta (MuseumsQuartieru). Publika koja dođe na otvaranje, zakazano za subotu u 19 časova, imaće priliku da i lično upozna Vinca Švarcenbauera, jednog od članova „KABINETTcomicpassage”, tima koji rukovodi ovim projektom. On će voditi i radionicu stripa u nedelju 27. septembra, od 12 do 14 časova, koja se takođe priređuje u Narodnom muzeju.

Na izložbi će, između ostalog, biti predstavljeni i grafički roman BEUYS – Die Erfindung der Wahrheit (avant-verlag, 2026), višeslojni vizuelni portret legendarnog umetnika Jozefa Bojsa (Joseph Beuys) u kojem se autor Lenc Mosbaher poigrava granicom između biografije, mita i fikcije.

Izložba „Austrocomix – Linija i reč” u Pančevo dolazi zahvaljujući saradnji našeg izuzetnog pančevačkog strip-umetnika Aleksandra Zografa i njegovih austrijskih kolega a da bude i realizovana pomogao je Austrijski kulturni forum iz Srbije.

(Pančevac / N. S.)

Knjiga „Ako volite bluz” otvara novu sezonu Književnih kafea