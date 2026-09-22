Zabrana korišćenja telefona u školama sve izvesnija: Koje se još reforme očekuju

Zabrana korišćenja mobilnih telefona u školama postaje tema rasprave, uz naglasak na potrebu reforme obrazovnog sistema.

Dok pojedine škole već uvode stroga pravila za korišćenje mobilnih telefona, sve glasnije se govori o tome da promena u obrazovnom sistemu ne može da se završi samo na tome. Potrebne su promene u nastavi, reforma udžbenika i ukidanje mobilnih uređaja, saglasni su prosvetari.

Prvi korak je, među ostalima, napravila i OŠ „Lazar Savatić“ u Zemunu, koja od 1. oktobra uvodi potpunu zabranu korišćenja mobilnih telefona tokom školskog dana. Školarci od petog do osmog razreda uređaje će po dolasku na prvi čas odlagati u posebne kutije, koje će tokom nastave biti zaključane, a uzimaće ih nakon poslednjeg časa. To znači da mobilni telefoni neće biti dostupni ni tokom odmora.

Ovakva odluka jedne osmoletke ponovo je otvorila pitanje kako bi trebalo da izgleda savremeno školstvo i da li bi jasna pravila o korišćenju mobilnih telefona trebalo da važe u svim školama. Veliki broj škola već ima sopstvene pravilnike, ali… Negde se pravila strogo primenjuju, dok ponegde i uprkos njima učenici i dalje koriste telefone tokom odmora ili čak i na nastavi, piše Kurir.

Rasprave pre zakona

Zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji je pokrenuo inicijativu zabrane korišćenja telefona, kaže za Kurir da se nastavlja sa konsultacijama i raspravama o zvaničnom zakonu, koji bi sve to trebalo da reguliše na nivou države.

„Razumne predloge i dobronamerne primedbe ćemo uzeti u obzir. Najviše njih dolazi od roditelja, zatim učenika i nastavnika odnosno profesora koje se uglavnom odnose na organizacione i tehničke mogućnosti. Roditelji najčešće tu ističu komunikaciju sa decom tokom boravka u školi“, navodi Pašalić.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola, kaže za Kurir da se i on duže vreme zalaže za zabranu korišćenja mobilnih telefona u školama. Smatra i da se reforma obrazovanja ne može završiti samo uvođenjem zabrane.

„Više puta sam pisao ministarstvu. Prisustvovao sam i javnim raspravama sa đacima i roditeljima. Učenici uglavnom kažu da nisu protiv zabrane korišćenja telefona na časovima, ali su za to da im se dozvole na odmorima“, kaže Antić i ukazuje da bi eventualna potpuna zabrana morala da bude dobro organizovana.

On ističe i da mobilni telefoni odvlače pažnju od nastave, društva i komunikacije s vršnjacima.

„Pažnju i vreme koje usmere ka društvenim mrežama i besciljnim sadržajima mogli bi da iskoriste za druženje sa drugovima, dijaloge o nečemu korisnom i bitnom za obrazovanje jer je obrazovanje skupo i košta od 300.000 do 450.000 dinara po godini.“

Antić smatra da zabranu telefona treba posmatrati kao samo jedan deo šire reforme.

„Potrebna nam je reforma udžbenika, nastave pa i zabrana telefona. Obrazovanje mora da bude na prvom mestu. Sve dok nemamo zvanični zakon, donošenje posebnih pravilnika od škole do škole neće biti stopostotno efikasno. Neki nastavnici će to ozbiljnije shvatiti, neki neće. O tome će se voditi još rasprava pre nego što se dođe do konkretnog rešenja.“

Učenici ne treba da budu preopterećeni

Ministar prosvete u Vladi Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je u Kruševcu sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja Školske uprave Kruševac o unapređivanju obrazovno-vaspitnog sistema, aktivnostima i planovima za predstojeći period, ali i svim drugim pitanjima vezanim za funkcionisanje ustanova.

„Učenik je u središtu pažnje i ne treba da bude preopterećen i zbog toga je potreban uravnotežen raspored časova i reforma planova i programa koja je započeta“, istakao je on, dodajući da su digitalizacija i veštačka inteligencija važni, ali da nastavnik u takvom okruženju ostaje ključna figura i usmerava proces učenja, razvija vrednosti i odgovoran odnos prema znanju i dijalogu.

(Kurir)