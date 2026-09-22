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Bez vode ostao deo Ulice Svetog Save u Pančevu

10:47

22.09.2026

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Milan Šupica
Nije bilo restrikcija vode

Zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode je u 10 i 30 časova ostala
parna strana Ulice Svetog Save od Moše Pijade do Ive Kurjačkog.

Radovi su u toku i trenutno se ne može predvideti u kom delu dana će se
stabilizovati vodosnabdevanje.

(Pančevac)

Tagovi

Pančevo Svetog Save ulica voda

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