Bez vode ostao deo Ulice Svetog Save u Pančevu

Pančevo
Groznica Zapadnog Nila: 4 slučaja u Južnom Banatu
Pančevo
13:10
22.09.2026
Zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode je u 10 i 30 časova ostala
parna strana Ulice Svetog Save od Moše Pijade do Ive Kurjačkog.
Radovi su u toku i trenutno se ne može predvideti u kom delu dana će se
stabilizovati vodosnabdevanje.
(Pančevac)
13:10
22.09.2026
12:30
22.09.2026
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20.09.2026
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