Mladi pevač Goran Maksimović poginuo u saobraćajnom udesu kod Šapca

Groznica Zapadnog Nila: 4 slučaja u Južnom Banatu
13:10
22.09.2026
Pevač Goran Maksimović (26) poginuo je kod Šapca u teškoj saobraćajnoj nesreći dok su tri osobe povređene. Saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 6.20 časova u mestu Slatina kod Šapca, piše Blic.
Prema saznanjima Blica, u automobilu ih je bilo četvoro, uključujući njegovu ženu koja je povređena, a do nesreće je došlo kada je vozilo izletelo sa kolovoza, pri čemu su u njemu ostala zaglavljena lica.
Jedno lice je izvučeno iz automobila pre dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.
(Blic)
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