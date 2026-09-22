Mladi pevač Goran Maksimović poginuo u saobraćajnom udesu kod Šapca

Pevač Goran Maksimović (26) poginuo je kod Šapca u teškoj saobraćajnoj nesreći dok su tri osobe povređene. Saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 6.20 časova u mestu Slatina kod Šapca, piše Blic.

Prema saznanjima Blica, u automobilu ih je bilo četvoro, uključujući njegovu ženu koja je povređena, a do nesreće je došlo kada je vozilo izletelo sa kolovoza, pri čemu su u njemu ostala zaglavljena lica.

Jedno lice je izvučeno iz automobila pre dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.

(Blic)