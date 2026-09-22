Hronika

Mladi pevač Goran Maksimović poginuo u saobraćajnom udesu kod Šapca

12:00

22.09.2026

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Foto: MUP Srbije

Pevač Goran Maksimović (26) poginuo je kod Šapca u teškoj saobraćajnoj nesreći dok su tri osobe povređene. Saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 6.20 časova u mestu Slatina kod Šapca, piše Blic.

Prema saznanjima Blica,  u automobilu ih je bilo četvoro, uključujući njegovu ženu koja je povređena, a  do nesreće je došlo kada je vozilo izletelo sa kolovoza, pri čemu su u njemu ostala zaglavljena lica.

Jedno lice je izvučeno iz automobila pre dolaska vatrogasno-spasilačkih ekipa.

(Blic)

Tagovi

Goran Maksimović Pevač Šabac saobraćajna nezgoda udes

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