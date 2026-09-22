POLEN U PANČEVU: Ambrozija posustaje

„Kinoteka” u Gradskoj biblioteci Pančevo
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
18:00
22.09.2026
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
U 38. kalendarskoj nedelji, od 14. do 20. septembra u vazduhu grada Pančeva su izmerene srednje koncentracije polena ambrozije, izveštava pančevački Zavod za javno zdravlje.
Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracije svih vrsta polena.
A po savetu prim. doktorke Dubravke Nikolovski iz Zavoda, iako su koncentracije polena ambrozije u padu, osetljive osobe treba i dalje da ograniče boravak i aktivnosti na otvorenom i redovno primenjuju preventivne mere.
(Pančevac)
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
18:00
22.09.2026
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
17:41
22.09.2026
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
17:28
22.09.2026
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
17:00
22.09.2026
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
16:30
22.09.2026
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
19:47
21.09.2026
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
16:30
20.09.2026
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
11:28
20.09.2026
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
10:00
19.09.2026
Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez
12:00
18.09.2026
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