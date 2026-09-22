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POLEN U PANČEVU: Ambrozija posustaje

Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez

15:07

22.09.2026

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Foto: Pančevac
Foto: Pančevac

 U 38. kalendarskoj nedelji, od 14. do 20. septembra u vazduhu grada Pančeva su izmerene srednje koncentracije polena ambrozije, izveštava pančevački Zavod za javno zdravlje.

Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracije svih vrsta polena.

A po savetu prim. doktorke Dubravke Nikolovski iz Zavoda, iako su koncentracije polena ambrozije u padu, osetljive osobe treba i dalje da ograniče boravak i aktivnosti na otvorenom i redovno primenjuju preventivne mere.

 (Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Izuzetno mnogo ambrozije

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Ambrozija polen Zavod za javno zdravlje Pančevo

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