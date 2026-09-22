POLEN U PANČEVU: Ambrozija posustaje

Iako su koncentracije polena ambrozije u padu, lekari iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo alergičnim osobama savetuju i dalje oprez

U 38. kalendarskoj nedelji, od 14. do 20. septembra u vazduhu grada Pančeva su izmerene srednje koncentracije polena ambrozije, izveštava pančevački Zavod za javno zdravlje.

Za ovu sedmicu prognozirano je opadanje koncentracije svih vrsta polena.

A po savetu prim. doktorke Dubravke Nikolovski iz Zavoda, iako su koncentracije polena ambrozije u padu, osetljive osobe treba i dalje da ograniče boravak i aktivnosti na otvorenom i redovno primenjuju preventivne mere.

(Pančevac)

POLEN U PANČEVU: Izuzetno mnogo ambrozije