Muzej u Pančevu: Veliko mapiranje nasleđa Južnog Banata

Narodni muzej Pančevo pokrenuo je realizaciju velikog projekta pod nazivom „Mapiranje kulturno-istorijskog i etnološkog nasleđa Južnog Banata“, sa ciljem sistematskog istraživanja, evidentiranja i čuvanja bogatog materijalnog i nematerijalnog kulturnog blaga ovog dela Vojvodine. Projekat se realizuje uz zvaničnu podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

Terenski rad od Vršačke kule do seoskih običaja

Stručni tim muzeja intenzivno obilazi gradove i sela širom Južnog Banata, dokumentujući sakralne i memorijalne objekte, istorijsku arhitekturu, stare spomenike, groblja, ali i lokalne manifestacije, tradiciju, udruženja i usmena sećanja koja čine autentični identitet pojedinih sredina.

U okviru trenutnih aktivnosti, projektni tim je tokom posete Vršcu i aktuelne manifestacije „Dani berbe grožđa“ obišao i dokumentovao čuvenu Vršačku kulu, koja predstavlja jedan od najvažnijih simbola i istorijskih stubova ovog regiona.

Zajednički rad stručnjaka stvara trag za budućnost

Iza ovog kompleksnog terenskog rada stoji multidisciplinarni projektni tim Narodnog muzeja Pančevo koji čine:

Svetlana Mesicki, kustos etnolog

Srđan Božović, viši kustos istoričar

Radovan Đerić, muzejski fotograf

Zajedničkim angažovanjem stručnjaka različitih profila stvara se jedinstvena i trajna dokumentaciona osnova. Ona će u budućnosti omogućiti znatno potpunije sagledavanje, valorizaciju, adekvatnu zaštitu i modernu prezentaciju kulturnog nasleđa Južnog Banata javnosti. Kako poručuju iz muzeja, svaki stari objekat, običaj i priča predstavljaju deo velikog mozaika našeg kulturnog identiteta, a ono što se danas zabeleži na terenu – ostaje kao trajan trag za generacije koje dolaze.

(Pančevac/S.L)