Vučić se obratio iz Njujorka: Imao sam priliku da razgovaram sa više lidera

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Njujorka, gde se danas sastao sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, predsednikom Rumunije Nikušorom Danom, predsednikom Slovenije Janezom Janšom, sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Češke Petrom Pavelom i predsednikom Poljske Karolom Navrockim.

– Imao sam priliku da razgovaram sa više lidera, zahvalio see fon der Lajen, u zavisnosti od rezultata izbora može da se dogodi da se više ne vidimo. Dolazila je u krajeve u koje niko drugi nije hteo da dođe.

– Možemo da se borimo za svoju čast, za ponos svoje zemlje, a da promenimo ono što veliki govore i ono što veliki kažu, veoma teško. Zanimljivo je, jutros u razgovoru sa više evropskih lidera, dakle premijerom Slovenije, predsednikom Rumunije, predsednikom Poljske, kancelarom Austrije, predsednikom Finske, i još je neko bio. Dakle, u svakom slučaju, i predsednik Češke. Dakle, jedna stvar je zanimljiva, kao nikada do sada, svi se pozivaju na povelju Ujedinjenih nacija, i to je ono što mi posebno smeta i o čemu ću da govorim sutra u svom obraćanju ovde pred Ujedinjenim nacijama, gde će biti sasvim jasno ko je i kada otvorio tu Pandorinu kutiju nepoštovanja povelje Ujedinjenih nacija, i kada je svet krenuo potpuno pogrešnim putem.

– I postaviću pitanja na koja je nemoguće da bilo ko pruži odgovor, ako ni zbog čega, zbog istorije, i bar zbog toga da ne bude zaboravljeno i da ne bude zapamćena priča kako je prvi rat ili sukob na tlu Evrope bio onaj u Ukrajini nije. Bili su i oni kada je 19 NATO zemalja napalo Srbiju, i naše je da o tome govorimo i da upoznamo svet sa tim.

– Što se tiče Amerikanaca, da, danas ću sa gospodinom Landovom razgovarati o svim važnim temama. Mislim da je on možda jedna od najvažnijih adresa u tom lancu razgovora unutar strateškog dijaloga koji vodimo sa Amerikancima. I svakako će biti reči i o investicijama, ali i o politici, i o svim drugim ključnim pitanjima koja sa Amerikancima moramo da rešimo. I sa druge strane, što se tiče dolaska gospodina Janga u Srbiju, ja verujem da će to biti do kraja godine, da će do kraja godine doći novi ambasador u Srbiju.

Vučić je komentarisao i izjave bivše ministarke zdravlja Danice Grujičić.

– Ukoliko bi gospođa Grujičić i njene ideje pobedile, Srbija bi nestala neuporedivo brže. A ovako je Srbiji zagarantovan ne samo opstanak, već najbrži mogući napredak u njenoj istoriji. To je sve. A neka ljudi samo analiziraju, i neka razmisle sve, i neka sagledaju i ko se kako i kad ponašao, i moralno, ali pre svega ako ne moralno, ali pre svega i mnogo važnije od toga neka sagledaju rezultate, neka sagledaju ideje, programe i planove, i sve će videti i razumeti.

(Objektiv/Pančevac)