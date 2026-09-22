Užas u Starčevu: Okrivljen da je zlostavljao suprugu, pa terao ćerku da puca u njega

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu pritvorsku optužnicu protiv M.P. (1975) iz Starčeva, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio četiri krivična dela Nasilje u porodici.

Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 26.7.2026. godine, u vremenskom intervalu od 15.00 do 18.50 časova, u porodičnoj kući u Jabuci, pod dejstvom alkohola, u prisustvu svoje tri ćerke, od kojih su dve maloletne, pretnjama da će ubiti i osakatiti suprugu oštećenu S.P. (1985) iz Starčeva, uz vređanje i drugo drsko i bezobzirno ponašanje, ugrozio spokojstvo i sigurnost članova svoje porodice.

Takođe mu se stavlja na teret da je u prisustvu članova porodice izvadio i repetirao pištolj, koji je potom dao maloletnoj ćerki, govoreći joj da puca u njega, a nakon njenog odbijanja ponovo uzeo pištolj.

Okrivljeni je nakon učinjenog krivičnog dela lišen slobode, te mu je od strane Osnovnog suda u Pančevu određen pritvor zbog postojanja opasnosti od bekstva kao i osobite okolnosti koje ukazuju da će ponoviti krivično delo, a čije produženje tužilaštvo traži i nakon podizanja optužnice, kao i izricanje najteže kazne predviđene zakonikom.

(Pančevac)