Sportski vikend u Opovu: Fudbalske utakmice i šahovski meč
Pred nama je još jedan sportski vikend tokom kojeg će klubovi sa teritorije opštine Opovo odigrati tri fudbalske utakmice i jedan šahovski meč. Borac i Tempo očekuju gostovanja, dok će ljubitelji sporta u Opovu moći da prate fudbalere Omladinca i šahiste Bata Ćosića.
U 6. kolu Vojvođanske lige „Istok“ Sakuljani putuju u severni Banat, gde ih u Novim Kozarcima očekuje duel sa Slobodom. Dve ekipe imaju identičan učinak – po dve pobede i tri poraza, pa bi se, barem prema dosadašnjim rezultatima, mogao očekivati izjednačen meč. Sloboda će, međutim, imati prednost domaćeg terena, prenosi Glas Opova.
Tempo u 6. kolu Druge južnobanatske lige „Zapad“ gostuje u Pančevu ekipi OFK Mladosti. Biće to duel dve ekipe sa dna tabele – Pančevci su pretposlednji sa četiri osvojena boda, dok Sefkerinci još čekaju prve bodove u ovoj sezoni.
Nakon dve ubedljive pobede i čak deset postignutih golova, Omladinac 1927 u trećem kolu Opštinske lige Pančevo – Kovin – Kovačica – Opovo dočekuje Borac iz Pločice. Opovčani su odlično otvorili sezonu, pa će pred domaćom publikom pokušati da nastave pobedničku seriju i sačuvaju maksimalan učinak.
Sportski program u Opovu upotpuniće šahisti Bata Ćosića, koji u poslednjem, 9. kolu Vojvođanske lige Banat – jug dočekuju ekipu Alibunara.
Fudbal: Vojvođanska liga „Istok“ / 6. kolo
Novi Kozarci, 26. septembar (subota), 16:00; SLOBODA – BORAC (Sakule)
Fudbal: Druga južnobanatska liga „Zapad“ / 6. kolo
Pančevo, 27. septembar (nedelja), 16:00; OFK MLADOST – TEMPO (Sefkerin)
Fudbal: Opštinska liga Pančevo – Kovin – Kovačica – Opovo / 3. kolo
Opovo, 27. septembar (nedelja), 16:00; OMLADINAC 1927 – BORAC (Pločica)
Šah: Vojvođanska liga Banat – jug / 9. kolo
Opovo, 27. septembar (nedelja), 10:00; BATA ĆOSIĆ – ALIBUNAR
(Glas Opova)