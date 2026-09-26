Sportski vikend u Opovu: Fudbalske utakmice i šahovski meč

Pred nama je još jedan sportski vikend tokom kojeg će klubovi sa teritorije opštine Opovo odigrati tri fudbalske utakmice i jedan šahovski meč. Borac i Tempo očekuju gostovanja, dok će ljubitelji sporta u Opovu moći da prate fudbalere Omladinca i šahiste Bata Ćosića.

U 6. kolu Vojvođanske lige „Istok“ Sakuljani putuju u severni Banat, gde ih u Novim Kozarcima očekuje duel sa Slobodom. Dve ekipe imaju identičan učinak – po dve pobede i tri poraza, pa bi se, barem prema dosadašnjim rezultatima, mogao očekivati izjednačen meč. Sloboda će, međutim, imati prednost domaćeg terena, prenosi Glas Opova.

Tempo u 6. kolu Druge južnobanatske lige „Zapad“ gostuje u Pančevu ekipi OFK Mladosti. Biće to duel dve ekipe sa dna tabele – Pančevci su pretposlednji sa četiri osvojena boda, dok Sefkerinci još čekaju prve bodove u ovoj sezoni.

Nakon dve ubedljive pobede i čak deset postignutih golova, Omladinac 1927 u trećem kolu Opštinske lige Pančevo – Kovin – Kovačica – Opovo dočekuje Borac iz Pločice. Opovčani su odlično otvorili sezonu, pa će pred domaćom publikom pokušati da nastave pobedničku seriju i sačuvaju maksimalan učinak.

Sportski program u Opovu upotpuniće šahisti Bata Ćosića, koji u poslednjem, 9. kolu Vojvođanske lige Banat – jug dočekuju ekipu Alibunara.

Fudbal: Vojvođanska liga „Istok“ / 6. kolo

Novi Kozarci, 26. septembar (subota), 16:00; SLOBODA – BORAC (Sakule)

Fudbal: Druga južnobanatska liga „Zapad“ / 6. kolo

Pančevo, 27. septembar (nedelja), 16:00; OFK MLADOST – TEMPO (Sefkerin)

Fudbal: Opštinska liga Pančevo – Kovin – Kovačica – Opovo / 3. kolo

Opovo, 27. septembar (nedelja), 16:00; OMLADINAC 1927 – BORAC (Pločica)

Šah: Vojvođanska liga Banat – jug / 9. kolo

Opovo, 27. septembar (nedelja), 10:00; BATA ĆOSIĆ – ALIBUNAR

(Glas Opova)