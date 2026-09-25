Spreči, ne leči: Svetski dan kontracepcije

Moto našeg serijala pod nazivom „Spreči, ne leči” treba da nam pomogne da više učinimo na prevenciji, a ne da mislimo samo na to kako da se lečimo, mogao bi se lako, kada govorimo o kontracepciji, prevesti na slogan „Spreči, ne idi na abortus”.

Svetski dan kontracepcije obeležava se 26. septembra od 2007. kako bi se istakla važnost upotrebe kontracepcije i odgovornog seksualnog ponašanja. Svetska zdravstvena organizacija naglašava da je pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje jedno od osnovnih ljudskih prava, koje podrazumeva ostvarivanje bezbednih seksualnih odnosa na zadovoljstvo oba partnera, bez prinude i strahovanja od seksualno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće, kao i kontrolu plodnosti bez neželjenih posledice po zdravlje.

Srbija je među vodećim zemljama u Evropi po namerno izazvanim abortusima. Veliki broj se ni ne zabeleži po privatnim klinikama, ali se procenjuje da kod nas od 150.000 do 200.000 žena godišnje namerno prekine neželjenu trudnoću. Jedan od razloga je to što se kod nas i dalje vrlo često upotrebljavaju tradicionalne metode kontracepcije (apstinencija, određivanje perioda plodnih dana, prekinuti snošaj) koje su vrlo nepouzdane. Samo oko 40% žena uzrasta od 15 do 49 godina, koje su bile seksualno aktivne, prema rezultatima poslednjeg Istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, koristila je neku od savremenih metoda. Nasuprot čestom mišljenju da na abortuse idu isključivo mlade devojke, to uglavnom čine udate žene koje već imaju jedno ili dvoje dece. Ali zabrinjava podatak da se svake godine za abortus odluči između 6.000 i 10.000 adolescentkinja starosti od 16 do 19 godina. Lekari će reći da stručno izvedena intervencija namernog prekida trudnoće skoro po pravilu ne dovodi do steriliteta ili ozbiljnijih problema. Skoro – ipak znači da u dva odsto slučaja ima komplikacija. A u računicu ne ulazi stres i zbog intervencije i zbog moralnih dilema prilikom takvog čina.

Zato – bolje spreči, nego leči! Primeni kontracepciju!

Metode kontracepcije i njihova pouzdanost Široka lepeza metoda kontracepcije nudi opcije prilagođene individualnim potrebama. Idealna metoda ne postoji – ona koji 100% bila pouzdana, bez neželjenih efekata i jednostavna za upotrebu. Stoga se prilikom odlučivanja u obzir uzimaju, ne samo pouzdanost, već i starost, zdravstveno stanje, način života, cena a i lična preferencija. Savet treba potražiti prvenstveno od ginekologa. Za muškarce postoje samo dve metode. kondom ili sterilizacija a kod žena se dele u mehaničke, hemijske, hormonske i prirodne. Perlov indeks odražava pouzdanost a brojka pokazuje koliko žena od 100. koje tokom godinu dana koriste određenu metodu, u tom periodu zatrudni. Što je indeks viši, to je viša i stopa neuspešnosti. Referentna vrednost za poređenje je indeks bez upotrebe kontracepcije od 85, jer toliko žena od 100 zatrudni u roku od godinu dana ako ne koriste kontraceptivna sredstva. Najpouzdanija metoda je kontraceptivni implantat, s Perlovim indeksom od 0,1 do 0,9, dok je najmanje pouzdana „coitus interruptus”, to jest prekid seksualnog odnosa, sa indeksom od 4 do 18. Mehanička kontracepcija Muški kondom – umereni nivo zaštite (Perlov indeks: 2–12)

Ženski kondom – slabiji nivo zaštite (Perlov indeks: 5–25)

Dijafragma – slabiji nivo zašite (Perlov indeks: oko 20, u kombinaciji s hemijskim kontraceptivom, npr. spermicidom, od 1 do 4.

Cervikalna kapa – slična dijafragmi, ali manja (Perlov indeks: oko 6)

Hormonska spirala –ispušta progestogene, ugrađuje je ginekolog, traje od tri do pet godina, vrlo pouzdana (Perlov indeks: 0,05–0,3) Hemijska kontracepcija Čepići, masti, gelovi, kreme ili pene – unose se u vaginu najmanje 10 minuta pre polnog odnosa, slabi nivo zaštite (Perlov indeks: oko 20), preporučuje se kombinacija s kondomima ili dijafragmom

Konvencionalna kontraceptivna pilula – sprečava ovulaciju pomoću mešavine estrogena i progestogena, pri idelanoj upotrebi Perlov indeks od 0,1 do 0,9, a u praksi uglavnom od 7 do 9

Mikropilula – sadrži manju dozu estrogena (Perlov indeks: 0,2–0,5)

Mini-pilula – ima jako malo progestogena (Perlov indeks: 0,15–3).

Vaginalni prsten – žene ga same postavljaju, kontinuirano oslobađa hormone i deluje slično mini-pilulama (Perlov indeks: 0,65).

Kontraceptivni flaster – Perlov indeks: 0,81), u Srbiji nije zvanično registrovan ni kontraceptivni implantat koji podrazumeva upotrebu štapića koji oslobađa hormone. Poput kontraceptivne injekcije koja deluje tri meseca, sadrži samo progestogene koji se polako oslobađaju; pruža veoma pouzdanu kontraceptivnu zaštitu koja traje duže od tri godine (Perlov indeks: 0,1–0,9). Ginekolog ubacuje štapić – dugačak tri-četiri centimetra i debeo dvs milimetra – pod kožu na unutrašnjoj strani nadlaktice.

Tromesečna injekcija – sadrži progestogene u sporo oslobađajućem obliku, daje je ginekolog (Perlov indeks: 0,2–0,5). Prirodne metode – bez zdravstvenih rizika, ali psihološki stresne, manje pouzdane tako da treba prihvatiti rizik od trudnoće. Prekinuti snošaj – Perlov indeks: 4–18

Kalendarska metoda – izračunavanje vremena ovulacije (Perlov indeks: 9)

Kalendarska metoda praćenja sa mikrokompjuterom – prati se koncentracija hormona u urinu ili jutarnja temperatura, (Perlov indeks: 6)

Ove metode nisu pogodne za žene s neredovnim menstrualnim ciklusima ili neredovnim dnevnim rasporedom aktivnosti.

(Pančevac)

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