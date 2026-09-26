Gaj mesto okupljanja ljubitelja gulaša: Četvrta Gulašijada „Gajački kotlić“ 3. oktobra

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11:30
26.09.2026
Ljubitelji dobrog gulaša, kuvanja u prirodi i druženja imaće priliku da uživaju u još jednom gastronomskom događaju. Četvrta Gulašijada „Gajački kotlić“ biće održana 3. oktobra 2026. godine na platou ispred crkve u Gaju.
Takmičenje organizuje Udruženje građana „Gajački kotlić“, a učesnike očekuje kuvanje gulaša uz pomoć plinskih boca i kotlića.
Takmičenje počinje u 10 časova
Prema programu organizatora, okupljanje i prijava takmičara predviđeni su od 10 do 11 časova, nakon čega počinje kuvanje gulaša.
Program događaja:
10:00–11:00 – prijava takmičara
11:00–15:00 – kuvanje gulaša
15:00 – predaja uzoraka gulaša
16:00–16:30 – proglašenje pobednika
Takmičari sami obezbeđuju kotlić sa nogarima ili lance, plinsku bocu sa gorionikom, meso po sopstvenom izboru, kao i začine i namirnice za kuvanje. Organizator posebno naglašava da namirnice moraju biti ispravne, deklarisane za ljudsku ishranu i zdravstveno bezbedne.
Gulaš se kuva isključivo pomoću plinskih boca
Po završetku kuvanja, takmičari uzorak lično predaju na predviđenom mestu, i to isključivo u činiji koju dobijaju od organizatora. Činija sa uzorkom treba da bude puna i bez dodatnih sadržaja poput bibera ili paprike.
Organizator navodi i da se uzorci sa dodatnim sadržajem neće ocenjivati.
Žiri ocenjuje izgled, raskuvanost i ukus
Stručni žiri će gulaš ocenjivati prema tri osnovna kriterijuma:
Opšti izgled – boja i gustina: do 10 bodova
Raskuvanost – do 10 bodova
Ukus – do 10 bodova
Maksimalan broj bodova koji takmičar može da osvoji je 30.
Minimalna zapremina kotlića je 5 litara.
Dan za druženje, kuvanje i dobar zalogaj
Gulašijada „Gajački kotlić“ predstavlja priliku za okupljanje ljubitelja tradicionalne kuhinje i takmičenja u pripremanju jednog od omiljenih jela sa naših prostora. Pored samog nadmetanja, događaj je zamišljen i kao prilika za druženje i uživanje u atmosferi kuvanja na otvorenom.
Četvrta Gulašijada „Gajački kotlić“ održava se 3. oktobra 2026. godine, na platou ispred crkve u Gaju. Takmičari bi trebalo da se prijave u periodu od 10 do 11 časova, dok je proglašenje pobednika planirano između 16 i 16:30 časova.
(RTV Pančevo)