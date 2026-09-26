Donald Tramp na karti preimenovao Ormuski moreuz u Trampov

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži „Truth Social“ kartu na kojoj je Ormuski moreuz označen kao „Trampov moreuz“, nastavljajući seriju nekonvencionalnih izjava o ovom strateški ključnom pomorskom prolazu.

Na objavljenoj karti, Ormuski moreuz je jasno zaokružen i preimenovan novim natpisom, pri čemu američki predsednik nije dodao nikakav prateći tekst niti obrazloženje uz objavu.

Ova objava dolazi nakon što je Tramp ranije u više navrata javno predlagao da se Ormuski moreuz zvanično preimenuje po njemu, kao i da bi SAD trebalo da proglase suverenitet nad tim područjem, koje predstavlja jednu od najvažnijih svetskih tačaka za transport nafte i gasa.

President Trump posts the renamed Strait of Hormuz to the „Trump Strait“, since the U.S. Military has 100% control. Oil is flowing and broke a 6 month record. https://t.co/05B7YhehDx — Commentary Trump Daily Posts (@TrumpDailyPosts) September 26, 2026

Geopolitički značaj Ormuskog moreuza

Predlog američkog predsednika odnosi se na jedan od najosetljivijih morskih prolaza na svetu:

Strateška ruta za energent: Ormuski moreuz spaja Persijski i Omanski zaliv i kroz njega svakodnevno prolazi oko trećine ukupne svetske pomorske trgovine sirovom naftom.

Trampove inicijative: Ideja o preimenovanju prolaza u „Trampov moreuz“ i tvrdnje o potencijalnom proglašenju američkom teritorijom izazvale su brojne reakcije u međunarodnim i diplomatskim krugovima.

Reakcije na mrežama: Objava karte bez propratnog komentara pokrenula je nove debate o namerama Vašingtona i daljoj politici SAD prema Bliskom istoku i kontroli ključnih trgovačkih puteva.

(Vojvođanski reporter)