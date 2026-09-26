Dom kulture Debeljača: Predstava „Kod G. Šermana“ u nedelju, ulaz besplatan

U nedelju 27. septembra u organizaciji Doma kulture Jožef Atila biće odigrana predstava Kod G. ŠERMANA – ljubavna priča koja počinje svađom, a završava tamo gde najmanje očekujete. Početak je zakazan za 18 časova, ulaz je besplatan.

Ova predstava koja će se odigrati u velikoj sali doma kulture postavlja pitanja – Šta se dogodi kada se pod istim krovom nađu dvoje ljudi koji na prvi pogled nemaju baš ništa zajedničko?

Ona je neobična, impulsivna i naviknuta da živi po sopstvenim pravilima. On je nadahnuti pisac, uzoran građanin i čovek koji veruje u red. Njihov susret počinje prijavom, sukobom i predrasudama, a zajednički prostor ubrzo postaje pozornica za niz komičnih nesporazuma, neočekivanih obrta – i sve jačih ljubavnih varnica.

„Kod G. Shermana“ Bila Manhofa je duhovita, nežna i istovremeno društveno kritična priča o muško-ženskim odnosima, različitostima i dvoje povređenih ljudi koji, sasvim neočekivano, jedno u drugom pronalaze ono što im je nedostajalo. Jer ponekad idealna ljubavna priča ne počinje pogledom – već svađom i predrasudama.

Komedija, strast, nesporazumi i dva potpuno različita sveta – na istoj sceni.

(RTV Kovačica)