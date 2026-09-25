GLOGONJ: Urnebesna Čehovljeva komedija „Prosidba“ u subotu
19:00
25.09.2026
Čuvena komedija „Prosidba“ Antona Pavloviča Čehova biće izvedena u subotu, 26. septembra, u glogonjskom Domu kulture „Mladost“.
Predstavu, sa početkom u 20 sati, izvešće Amatersko pozorište iz Kovina u režiji Jovana Grujića, a ulaz je besplatan.
– Zadovoljstvo nam je što će ova duhovita Čehovljeva priča biti izvedena u našem Domu kulture. Očekuje nas lagana, zabavna i duhovita predstava – idealna prilika da veče provedemo uz smeh i pozorište – rekao je direktor Doma kulture Slavko Jovanovski.
Ljubav, sreća, porodica i mir ponekad su nam nadohvat ruke, a ipak tako daleko.
Još kada se u to umešaju tvrdoglavost, sujeta i nagli temperament, čak i jedna prosidba može da se pretvori u pravu malu komediju, kakvu će Glogonjci imati prilike da vide.
Čehov je u „Prosidbi“ na duhovit način prikazao ljudske slabosti i karaktere koji, iako žele istu stvar, do nje teško uspevaju da dođu.
Umesto romantičnog trenutka, susret dvoje budućih mladenaca prerasta u niz komičnih rasprava, nadmetanja i nesporazuma.
(Pančevac/J. Filipović)
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