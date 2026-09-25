GLOGONJ: Urnebesna Čehovljeva komedija „Prosidba“ u subotu

Čuvena komedija „Prosidba“ Antona Pavloviča Čehova biće izvedena u subotu, 26. septembra, u glogonjskom Domu kulture „Mladost“.

Predstavu, sa početkom u 20 sati, izvešće Amatersko pozorište iz Kovina u režiji Jovana Grujića, a ulaz je besplatan.

– Zadovoljstvo nam je što će ova duhovita Čehovljeva priča biti izvedena u našem Domu kulture. Očekuje nas lagana, zabavna i duhovita predstava – idealna prilika da veče provedemo uz smeh i pozorište – rekao je direktor Doma kulture Slavko Jovanovski.

Ljubav, sreća, porodica i mir ponekad su nam nadohvat ruke, a ipak tako daleko.

Još kada se u to umešaju tvrdoglavost, sujeta i nagli temperament, čak i jedna prosidba može da se pretvori u pravu malu komediju, kakvu će Glogonjci imati prilike da vide.

Čehov je u „Prosidbi“ na duhovit način prikazao ljudske slabosti i karaktere koji, iako žele istu stvar, do nje teško uspevaju da dođu.

Umesto romantičnog trenutka, susret dvoje budućih mladenaca prerasta u niz komičnih rasprava, nadmetanja i nesporazuma.

(Pančevac/J. Filipović)

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